"In Europa mai con Salvini e Le Pen" - chiarisce il M5s : "Non esiste e non è mai stata presa in considerazione l'idea di entrare nel gruppo della Lega e Le Pen o in altri gruppi che propongono da decenni la stessa vecchia ricetta", assicura il Blog delle Stelle, dal quale i 5 stelle ricordano che "noi infatti non abbiamo alcuna intenzione di uscire dall'Europa, ma di dare nuova vita al sogno europeo occupandoci dei bisogni dei cittadini e abbandonando definitivamente l'era dell'austerità". "Il ...

Ora Di Maio chiude ai Gilet gialli e lancia un'Europa soft-populista : Un Manifesto in 10 punti, condiviso con i quattro (per ora) alleati europei per costituire un nuovo gruppo nell'Europarlamento. Per dire basta all'austerity e lanciare il "sogno europeo". Così il capo politico M5s, Luigi Di Maio, questa mattina nella sede di Unioncamere a Roma, ha presentato il progetto politico dei 5 Stelle insieme ai leader dei primi quattro paesi alleati che hanno aderito: sono lo Zivi Zid (in italiano 'Barriera umana') ...

Conte : "Questa Europa è al canto del cigno.<br> Io vero leader - più di Di Maio e Salvini" : Sia il Corriere della Sera sia Repubblica riportano oggi un colloquio con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che commenta gli attacchi che ha subito nel Parlamento Europeo, dove il leader dei Liberali europei Guy Verhofstadt lo ha definito "un burattino nelle mani di Di Maio e Salvini". Ebbene, il Premier italiano risponde:"Me li aspettavo, gli attacchi. Non prevedevo la scompostezza, le falsità. Ho avuto l’impressione che per alcuni ...

Silvio Berlusconi : “Conte un burattino di Di Maio e Salvini? Lo pensano tutti in Europa” : Silvio Berlusconi è intervenuto sulle contestazioni ricevute dal premier Conte ieri all'Europarlamento: "Verhofstadt, con cui non mi sono trovato d'accordo tante volte, ha dichiarato quello che pensano gli uomini di governo di tutta l'Europa. Siamo isolati e disprezzati da tutti i governi europei".Continua a leggere

Giuseppe Conte attaccato all'Europarlamento : 'Burattino di Salvini e Di Maio' : Io amo l'Italia ma oggi mi fa male vedere la degenerazione politica di questo Paese , iniziata 20 anni fa con Berlusconi e peggiorata con questo governo'. Durante un intervento pronunciato in ...

Giuseppe Conte attaccato all'Europarlamento : "Burattino di Salvini e Di Maio" : Durissimo attacco subito dal premier italiano Giuseppe Conte nell'aula dell'Europarlamento. Il presidente del Consiglio italiano, che era presente a Strasburgo, è stato definito "un burattino" dal leader dei liberali europei dell'Alde, Guy Verhofstadt: "Per quanto tempo ancora sarà il burattino moss

Europarlamento - Conte 'sotto attacco'. "Burattino mosso da Salvini e Di Maio" : Quanto alle parole di Conte sui migranti , Verhofstadt aggiunge che "Salvini si è specializzato nel bloccare porti ai migranti ma blocca anche una riforma europea di Dublino e di una politica dei ...

Dubbi dell’Europa su analisi costi Tav - allarme Confindustria. Di Maio diserta vertice : Pioggia di reazioni all'analisi costi-benefici sulla Tav che 'boccia' in modo netto l'opera. La Commissione europea non commenta le cifre: "Stiamo ancora esaminando il documento che ci e' stato inviato dal governo - riferiscono fonti Ue - ci sono alcuni aspetti del documento che dovranno essere chiariti con le autorita' italiane", aggiungono le stesse fonti contattate dall'Agi. Gli industriali invece lanciano subito un allarme sulla mancata ...

Mai vista una Samp così : ciao Europa? Intanto la testa dei tifosi è a Ferrero... : Il calcio non è scienza esatta e tantomeno matematica. Offre semmai singolari e opportune occasioni di riflessione. Se lo spirito non muove la materia, i valori si annullano e magari si capovolgono ...

Di Maio tuona : 'Questa Europa a maggio è finita' e prepara lettera per Bruxelles : E' passato poco più di un mese dall'inizio del 2019, l'anno che si è lasciato alle spalle un 2018 in cui i rapporti tra l'Italia e l'Europa si sono inaspriti. Frutto di una politica estera resa diversa dall'avvento di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. I due leader di Lega e Movimento Cinque Stelle si sono messi di traverso rispetto alle politiche di austerity imposte da Bruxelles e hanno provato a strappare una finanziaria che potesse sforare il ...

Banche - Di Maio : “Questa Europa a maggio è finita - dopo elezioni non avremo più problema delle letterine” : “Ogni volta che affrontiamo i problemi della concorrenza o i risarcimenti ci arrivano queste righe dalla Commissione europea che dicono che dobbiamo preferire delle regole che, guarda caso, favoriscono sempre i più forti. Come abbiamo detto prima con Matteo, ce ne freghiamo altamente. E dico un’altra cosa: ormai mancano tre-quattro mesi, questa Europa è finita, e queste lettere non arriveranno più”. Lo ha detto il vice premier ...

Morbillo - OMS : il paradosso - in Europa mai così tanti vaccinati e casi nel 2018 : L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha reso noto che nel corso del 2018 mai così tanti bambini sono stati vaccinati contro il Morbillo, ma si tratta di progressi disomogenei tra e all’interno dei vari Paesi: a causa di ciò sono aumentati i gruppi di persone suscettibili non protette, tanto da raggiungere un numero record di cittadini colpiti dal virus. Nel 2018 il Morbillo ha provocato la morte di 72 bambini e adulti nella ...

Il 2018 è il 4° anno più caldo mai registrato : Europa - USA e regioni polari le aree più colpite [DATI] : Il 2018 è stato il quarto anno più caldo mai registrato sul Pianeta da quando c’è disponibilità di dati, cioè dal 1880. Con 0,83°C al di sopra della media registrata tra il 1951 e il 1980, il 2018 si classifica dietro 2016, 2017 e 2015. Secondo i dati della NASA e dell’ente americano per le ricerche sull’atmosfera e gli oceani (NOAA), considerati nel loro insieme, gli ultimi 5 anni sono stati in assoluto i più caldi dell’era moderna. La ...

Di Maio cerca sponde in Europa Ma i Gilet gialli : niente alleanze : Al termine dell'incontro con alcuni rappresentanti dei Gilet gialli a sud di Parigi, Luigi Di Maio twitta entusiasta che 'il vento del cambiamento ha valicato le Alpi'. Blitz a sorpresa e contratto ...