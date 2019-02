Il voto su Salvini lascia qualche strascico nl M5s Procura Catania | ' Archiviare Conte

Europarlamento - M5s 'Nessun gruppo con la Lega'. Salvini 'Al voto con i nostri alleati' : 'll M5S nel prossimo Parlamento europeo farà parte di un nuovo gruppo fondato sui valori della democrazia diretta. Le prime 4 forze politiche che lo comporranno sono state presentate a Roma da Luigi ...

Cosa succede ora con il voto su Salvini? : Dopo il voto degli iscritti del M5S e della Giunta per le immunità, entro il 24 marzo dovrà votare anche il Senato: ma Salvini sembra ormai al sicuro

Salvini : dopo voto Ue nessun gruppo unico M5S-Lega. Manovra bis esclusa : ... Vincenzo Boccia, ha poi promesso il vicepremier, che non può ignorare i segnali preoccupanti per l'andamento dell'economia italiana che arrivano da più parti, da ultimo il crollo degli ordinativi ...

Matteo Salvini - il ricatto M5s dopo il voto sul caso Diciotti : cosa vogliono far saltare : ... dopo l'annuncio della ministra per gli Affari regionali Erika Stefani dell'accordo raggiunto tra ministero dell'Economia e Regione Veneto . Un annuncio che ha provocato reazioni scomposte da parte ...

Diciotti - voto online e giunta per l'Immunità : vince il no al processo per Salvini : Ieri lunedì 18 febbraio gli iscritti del Movimento 5 stelle hanno partecipato alla votazione online sulla piattaforma Rousseau. Lo strumento di partecipazione diretta ha confermato il notevole numero di cittadini votanti: in favore dell'Immunità si sono espressi 30.948 utenti, mentre hanno detto di essere contrari altri 21.469 iscritti, che in percentuale sono rispettivamente il 59,05% contro il 40,95%. Al momento dell'annuncio dei risultati, ...

M5S - ex attivisti contestano Grillo dopo il voto che evita il processo a Salvini 'Ci hai venduti' : Il tour di Beppe Grillo, con lo spettacolo Insomnia , fa tappa a Roma in uno dei momenti più difficili per il Movimento, a poche ore dal voto della giunta che ha detto no al processo per Matteo ...

I genitori di Renzi agli arresti domiciliari : perché la decisione è stata presa e perché proprio poco prima del voto su Salvini : "Non grido ai complotti: chiedo che i processi si facciano nelle aule dei tribunali e non sul web o nelle redazioni dei giornali". Matteo Renzi ha utilizzato la sua newsletter per commentare la vicenda degli arresti domiciliari disposti nei confronti dei suoi genitori, Tiziano Renzi e Laura Bovoli. La misura, considerata "un'esagerazione" dagli avvocati difensori della coppia - accusata di bancarotta fraudolenta - è stata resa nota poche ...

Diciotti - no al processo contro Salvini grazie al voto M5S. Poi Giarrusso fa il gesto delle manette al Pd : La giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato ha respinto la richiesta di processare il vicepremier Matteo Salvini come era stato chiesto dal tribunale di Catania, per la vicenda dei migranti ...

Diciotti - nel voto M5s su Salvini l’Italietta che dal bar è passata in Parlamento : Il voto della “base” del MoVimento Cinquestelle su Matteo Salvini ha per me una importanza straordinaria. Non dirò mai che è “truccato” o farlocco, che la Casaleggio ha manipolato i numeri. No, questa è fantascienza per i fessi. Mentre la realtà di quel voto ci parla di Politica, con la dovuta maiuscola. Perché ci offre una conferma straordinaria sulla natura dei Cinquestelle, il più grande partito italiano. Per essere brutali: hanno votato in ...

Diciotti - iscritti 5 stelle con il voto online dicono no a processo per Salvini : Gli iscritti del Movimento 5 stelle dicono no al processo per Matteo Salvini sul caso Diciotti. Secondo la maggioranza di chi ha votato online sulla piattaforma Rousseau il vicepremier leghista ha ...

L’arresto dei Renzi - il voto che assolve Salvini e la loro strana concomitanza : Non occorre essere estimatori di Matteo Renzi (io l’ho sempre considerato una jattura) per trovare strana la concomitanza per la quale la notizia degli arresti domiciliari comminati ai suoi genitori diviene pubblica proprio la sera in cui il Tribunale del Popolo pentastellato ‘assolve’ Salvini. Non conosco l’inchiesta e se devo credere a quel che si legge l’accusa è consistente. Ma il punto non è questo. In questione è la tempistica. Fa pensare ...

Caso Diciotti - iniziato il voto su Salvini : La Giunta per le immunità del Senato si esprime sulla proposta del presidente e relatore Maurizio Gasparri di negare l’autorizzazione a procedere contro il ministro dell’Interno

Day after M5S - critiche e minacce dopo voto su Salvini. : Lascia strascichi nel Movimento 5 stelle il difficile voto on line sulla richiesta di autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sul quale gli eletti stellati a palazzo Madama, come tutti i senatori, si dovranno pronunciare a seguito della richiesta avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania. Ieri gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno scelto il no al processo con una maggioranza vicina al 60 per cento, ...

Un giudizio sereno e pacato sul voto del M5s su Salvini : ... volere o volare, non potrà non rivelarsi il giudizio sincero di una quota di nostri concittadini a proposito di un argomento la cui importanza per la politica, poi non solo, è fuori discussione. ...