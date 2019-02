Il valore della coerenza

Inter - Bergomi e il valore della fascia : "I capitani danno l'esempio" : In casa Inter tiene banco la questione legata a Mauro Icardi. All'attaccante argentino è stata tolta la fascia di capitano, affidata ora a Samir Handanovic. Essere capitano significa innanzitutto dare ...

Eluana Englaro - 10 anni dopo c’è ancora chi non capisce il valore della sua morte : Nel 1990 ebbe grande successo nelle sale cinematografiche la storia di una squilibrata che sequestra e tortura l’autore di una serie di sette romanzi con una protagonista di nome Misery. Quando apprende, da anticipazioni di stampa, che sta per uscire un ottavo libro in cui Misery muore, la squilibrata sequestra e tortura l’ autore per costringerlo a scrivere un nono libro in cui la sua eroina resuscita. Il film si intitolava appunto Misery non ...

Le Guide Ambientali Escursionistiche Interpreteranno sul campo lo straordinario valore culturale degli Ulivi Millenari della Puglia : “Aspiranti Guide da tutta la Puglia per imparare la tecnica americana dell’ heritage interpretation, Sabato 9 Febbraio, nella Piana degli Ulivi Millenari. Esperienza di Interpretazione Ambientale saremo in mezzo agli Ulivi Millenari della Puglia e proprio lì tra gli Ulivi, Sabato 9 Febbraio, dal vivo, sul posto interpreteremo l’ambiente, la terra delle querce stando con gli Ulivi, in distese immense della Puglia, nel cuore delle Dune Costiere. ...

Apple Watch Series 4 - (l’ulteriore) valore aggiunto della funzione Rilevamento Cadute : Solo qualche giorno fa vi avevamo raccontato come Apple Watch Series 4 avesse salvato la vita di un uomo che rischiava un infarto. L’orologio della mela aveva rilevato una fibrillazione atriale spingendo l’utente a farsi visitare da un medico, che prendendo le dovute precauzioni ha scongiurato il peggio. Ma questo non è un caso isolato. In altre occasioni la funzione ECG, disponibile con l’aggiornamento di WatchOS 5.1.2, in grado di ...

Allegri valore aggiunto della Juventus - ma il suo futuro è un rebus : Uno dei punti di forza della Juventus è Massimiliano Allegri. Arrivato a Torino nel luglio 2014, dopo l'improvviso abbandono di Antonio Conte, ha saputo conquistare a suon di trofei il pianeta bianconero, che in principio era molto scettico sulle sue capacità. Oggi il tecnico livornese vanta un palmares che mira a superare quelli di altri mostri sacri della panchina zebrata del calibro di Trapattoni e Lippi. Il palmares Il suo modus operandi è ...

Così le aziende iniziano a capire il valore della diversità : Ma al di là delle considerazioni lessicali, ciò che colpisce è che il mondo aziendale ha portato al suo interno il tema della diversità perché ha capito che è una leva di successo e crescita. C'è ...

Il valore della vita : nata malata per donare gli organi a bambini malati - Milano Post : Una piccola bimba. Sembrava avesse rubato il sole e il sorriso del mondo. Perché era viva, chissà fino a quando. Rylei era nata alla vigilia di natale per annunciare una festa. E' morta la sera di Capodanno per donare la vita. Una storia che riconcilia l'uomo con i ...

Borsa Italiana - attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi dell'11/01/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,79 miliardi di euro, con una variazione del 2,38%, rispetto ai precedenti 1,75 miliardi. ...

Rami Malek : 'Per mesi ho studiato Freddie Mercury. Io - figlio di egiziani - conosco il valore della diversità' : Rami Malek se lo aspettava? 'No, ma speravo che il film si imponesse nel mondo. [ ] Vincere il Golden Globe è stato un grande onore non solo per me, ma anche per Freddie Mercury , per il nostro ...

Rami Malek : "Ho dedicato mesi a studiare Freddy Mercury. Io - figlio di egiziani emigrati a Los Angeles - so il valore della diversità" : "Ho studiato con passione il suo modo di suonare, la sua voglia di identità, che andava molto al di là del ruolo di rockstar. Certo, è stato faticoso usare una finta dentiera...". Rami Malek è uno dei trionfatori della serata del Golden Globe 2019. È stato il protagonista di Bohemian Rhapsody, il film sulla storia dei primi 15 anni dei Queen. Malek ha 37 anni, è nato negli Stati Uniti, di origini ...

A caccia della condivisione perduta sul valore dell'industria : Scrisse infatti nel 1975 il suo famoso saggio Economia industriale e teoria dell'impresa mettendo a frutto le riflessioni ed esperienze fatte anche prima di avviarsi alla carriera accademica quando ...

Andrey Denisov : 'successi della Cina sono esperienze di valore inestimabile' : L'ambasciatore ha aggiunto che la Cina ha dato prova al mondo dell'importanza di "emancipare la mente" in favore dello sviluppo e che continuerà a compiere progressi sulla strada della riforma e dell'...

Borsa Italiana - attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi del 13/12/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,14 miliardi di euro, con una variazione dello 0,17%, rispetto ai precedenti 2,14 miliardi.