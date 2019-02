Il Tè Verde fa dimagrire | quando e come berlo tra freddo e caldo | quale comprare per

correttainformazione

: Nuovo Post (Sudare fa dimagrire? La scienza ci dà la risposta) È stato pubblicato da NaturalMente Verde -… - NaturalMenteVe2 : Nuovo Post (Sudare fa dimagrire? La scienza ci dà la risposta) È stato pubblicato da NaturalMente Verde -… - Carmerita1966 : Il caffè verde è un bruciagrassi che aiuta a perdere peso, purché associato a un programma per dimagrire in modo sa… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Il Tènon è altro che una tipologia di tè che si ricava in lavorazione. Non agendo sulle foglie di Camellia sinensis e non ossidandole è possibile ricavare il Tè. Per anni questa bevanda è stata consumata nei paesi orientali, quali Giappone o i paesi del Medio Oriente. Non appena si scoprirono le sue proprietà benefiche il Tèiniziò ad essere richiesto in tutto il mondo, anche nei paesi occidentali. Questa bevanda è ottima sia fredda che calda, è possibile consumarla in ogni stagione dell’anno e godere delle sue ottime proprietà. Vari studi hanno dimostrato che il Tèè ricco di minerali quali zinco, fluoro e magnesio, è ricco di vitamine del gruppo A e B, ed è anche ricco di antiossidanti quali flavonoidi e polifenoli. E’ un ottimo rimedio per chi tiene a mantenersi in salute, giovane e sempre in forma. Una delle caratteristiche benefiche del Tèè quella di ...