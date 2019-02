Il suono del magnetismo terreste nello spazio è come quello di un tamburo

Dal rock dei Subsonica allo swing di Greg - dal progressive degli O.R.k. e dei The Pineapple Thief al suono dell'aurora boreale : LUNEDI' 18 FEBBRAIO. Musica/AIR, Artisti in Residenza, al Parco della Musica. Il progetto AIR - Artisti in Residenza è un viaggio che ha preso vita, corpo, libertà e sogni per tutto il 2018 spaziando ...

Ricerca di frontiera : dal suono del pensiero ai nuovi robot : Roma, 29 gen., askanews, - 'Spiegare al grande pubblico le nuove frontiere della Ricerca scientifica, dall'intelligenza delle piante al suono del pensiero, dalla neurolinguistica alla parapsicologia, ...

A Cremona nasce la Banca del suono per salvare i violini Stradivari e il sindaco “vieta” i rumori : Trentadue microfoni ultrasensibili installati nell'auditorium del Museo del Violino a Cremona sono all'opera per catturare i suoni originali dei famosi violini Stradivari che col tempo saranno sempre meno in grado di essere fedeli agli originali. È il progetto della Banca del Suono che ha attirato l'attenzione anche del New York Times. Che ricorda il "divieto di far rumore" vigente in città.Continua a leggere

Tidal Masters porta la qualità del suono a un livello superiore su Android : Tidal Masters porta la qualità del suono degli studi di registrazione sugli smartphone Android con abbonamento HiFi attivo: ecco la tecnologia MQA anche su mobile! L'articolo Tidal Masters porta la qualità del suono a un livello superiore su Android proviene da TuttoAndroid.

Nasce la 'Banca del suono' : CREMONA - E' un progetto innovativo, un incontro tra passato e futuro, tra patrimonio culturale e ricerca. E' la 'Banca del Suono'. Da lunedì 7 gennaio 2019, per circa un mese, quattro capolavori di ...

Gli occhi del mondo su Putin : testato un missile nucleare 20 volte più veloce del suono : Si conclude così il 2018 di Putin, con il test di un missile ipersonico che ben rappresenta la personalità del leader russo e la sua potenza a livello intercontinentale. Si chiama Avangard l'ultimo ...

Per la prima volta possiamo sentire il suono del vento su Marte : Finora gli unici suoni che potevamo associare a Marte erano le urla di giubilo degli scienziati del Jet propulsion lab di Pasadena ogni volta che un nuovo rover giunge a destinazione sano e salvo. Ma oggi, a malapena a due settimane da quando Insight, la sonda per l’analisi del sottosuolo del pianeta, vi ha poggiato le zampe, ecco un audio che ci immerge nel suono del vento che spazza Elysium Planitia, la regione dove si è poggiato. Alzate ...

Torino - al Museo del cinema il legame magico che lega il suono all'immagine : Insieme a una nuova generazione di registi che, come Spike Jonze, approdano al cinema dal mondo dei videoclip. #SoundFrames racconta questo affascinante percorso mentre i visitatori, armati di cuffie ...