Il Segreto Anticipazioni 21 febbraio 2019 | Fernando e Fulgenzio contro Francisca

Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 25 febbraio al 3 marzo 2019 : Scoperte Shock per Elsa! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo 2019: Jesus e Antolina i mandanti dell’attentato ai danni di Elsa ed Isaac? Anticipazioni Il Segreto: Fulgencio tortura Francisca e Raimundo. Elsa fa una terribile scoperta su Antolina e Jesus. Don Amancio chiede a sua figlia di lasciare la città, mentre Julieta, Mauricio e Saul indagano sulla sparizione dei proprietari della Casona! Cosa accadrà nei prossimi ...

Anticipazioni Il Segreto fino al 1° marzo : Fulgencio medita vendetta contro Francisca : Le vicende de Il Segreto continuano ad appassionare gli italiani, ansiosi di conoscere le vicende sempre più complicate degli abitanti del piccolo paesino spagnolo di Puente Viejo. La serie televisiva tornerà in onda anche la prossima settimana dalla domenica al venerdì, andando in pausa soltanto nella giornata del sabato per lasciare spazio ad Amici di Maria De Filippi. La guida tv di Mediaset, invece, non riporta buone notizie per quanto ...

Il Segreto Anticipazioni : ELSA cacciata da Matias e Marcela - ecco perché : Nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della telenovela Il Segreto vi abbiamo parlato di un furto che sconvolgerà la vita della locanda di Puente Viejo gestita da Matias Castañeda (Ivan Montes) e Marcela del Molino (Paula Ballesteros). Nella faccenda entrerà presto in ballo il personaggio di ELSA Laguna (Alejandra Meco), vediamo come si arriverà a questa svolta… Durante una giornata lavorativa come tante altre, Marcela si ...

Anticipazioni Il Segreto : Saul propone a Julieta la fuga : Le avventure dei protagonisti della longeva soap opera 'Il Segreto', hanno la capacità di attirare l'attenzione di milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere il destino dei personaggi principali. L'attenzione viene concentrata intorno alla figura di Elsa che si trova alle prese con nuovi colpi di scena nella sua vita. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 25 febbraio fino a domenica 3 marzo svelano che Elsa vuole capire il ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 20 e giovedì 21 febbraio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 20 e giovedì 21 febbraio 2019: Carmelo (Raul Pena) e Severo (Chico Garcia) intendono farsi giustizia da soli… Severo e Carmelo tendono un’imboscata a Basilio (Rafael Gallardo)… Fulgencio (Juli Cantò) e Fernando (Carlos Serrano) tramano l’atto conclusivo della loro vendetta contro Donna Francisca Montenegro (Maria Bouzas)… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina ...

IL Segreto - anticipazioni puntata in prima serata del 19 febbraio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 19 febbraio 2019 (in prima serata su Rete 4): Raimundo ha ritrovato finalmente l’amata Francisca… Adela è molto spaventata e Carmelo pensa che la donna sia ancora in pericolo. Anche Severo ha paura per la sua amica e invita Meliton a spargere la voce in tutta Puente Viejo… Mauricio resta sorpreso quando scopre che Saul è vivo e a quel punto, d’accordo con Fe e Julieta, decide di ...

Il Segreto : riappare Francisca - anticipazioni trama puntata martedì 19 febbraio : E fu così che tornò a galla donna Francisca dopo un’attesa che è sembrata lunghissima: il personaggio di lunghissimo corso de Il segreto ricompare infatti nel corso della puntata speciale in prima serata in onda martedì 19 febbraio su ReteQuattro a partire dalle 21.25. Ma non c’è solo questo perché prosegue la narrazione anche delle altre sotto-trame che appassionano gli spettatori: da un lato è ormai evidente che Saul non è morto ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 24 febbraio al 1° marzo 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 24 febbraio a venerdì 1° marzo 2019: Elsa riesce a far sì che Antolina parli male di lei di fronte a Marcela e Consuelo; le due donne restano sconvolte dall’atteggiamento della biondina. Julieta insinua in Prudencio il dubbio che Fernando Mesia abbia scoperto tutti i suoi imbrogli. La guardia civile ritrova il corpo di Basilio; Meliton chiede spiegazioni a Severo e Carmelo. Fulgencio ...