Il racconto della passioni a Modica

Bonucci ed il racconto della sua calda estate di calciomercato : “il Real Madrid mi ha cercato” : Leonardo Bonucci ha raccontato parte della sua estate travagliata nella quale è stato contattato anche dal Real Madrid Leonardo Bonucci si appresta a vivere una serata dalle grandi emozioni con la maglia della Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri infatti, domani sera giocherà in quel di Madrid contro l’Atletico una gara delicatissima valida per gli ottavi di finale di Champions League, l’obiettivo mai negato della ...

Intervista Come cambia il racconto della politica italiana : Ciapparoni ha di recente scritto un godibilissimo libro "A spasso per Montecitorio": curiosità, segreti e aneddoti che riguardano storia e cronaca della sede della Camera dei Deputati. Ciapparoni, ma ...

SINDROME DI ASPERGER/ "Vi racconto la nostra percezione diversa della realtà" : Il 18 febbraio è la Giornata della SINDROME di ASPERGER. Una ASPERGER racconta con quali occhi vede noi "normali" e la realtà

'Io sono Mia' : il racconto della vita della cantante e l'etichetta di 'porta sfortuna' : Ieri, in prima serata su Rai 1, è stato mandato in onda il film intitolato 'Io sono Mia', interpretato dalla cantante ed attrice Serena Rossi, partenopea dall'animo caloroso e coinvolgente. Il film, diretto dal regista Riccardo Donna, racconta la storia della cantante Mia Martini (nome di battesimo Domenica Bertè) e ci mostra nel dettaglio l’esordio della sua carriera, con brevi scorci della nascita della sua grande passione sin da bambina, per ...

Motta e Nada vincono la serata dei duetti del Festival di Sanremo (il racconto della serata) : Quarta serata, tempo di duetti. L'inizio è col botto, Baglioni canta Acqua dalla luna - con i soliti ballerini di supporto - ma non becca la giusta tonalità. Viene presentata la giuria d'onore: schierati in prima fila Mauro Pagani, Elena Sofia Ricci, Claudia Pandolfi, Joe Bastianich, Serena Dandini e Ferzan Ozpetek, Camila Ranovich e Beppe Severgni...

Manuel Bortuzzo – Papà Franco ha parlato al figlio della paralisi - lo straziante racconto : “è stato forte - non ha pianto” : Il padre di Manuel Bortuzzo ha svelato al figlio le conseguenze del colpo di pistola subito: la reazione del nuotatore raccontata da Papà Francesco Manuel Bortuzzo è stato ferito da un colpo di arma da fuoco nella notte di sabato mentre si trovava nel quartiere Axa di Roma. Il nuotatore, che si allenava prima dell’aggressione con atleti del calibro di Paltrinieri, come riferito dai medici dell’ospedale San Camillo di Roma, ha ...

Romanzo di una strage - il racconto di una delle pagine più buie della recente Storia italiana : Luigi Calabresi è vice-responsabile della Polizia Politica della Questura di Milano. Marito, padre e commissario segue e sorveglia le opinioni politiche della sinistra extraparlamentare. Impegnati ...

Su Assassin's Creed Odyssey debutta "L'Eredità di una Poetessa" - un nuovo racconto Perduto della Grecia : Continua il supporto di Ubisoft ad Assassin's Creed Odyssey, debutta infatti oggi "L'Eredità di una Poetessa", un nuovo Racconto Perduto della Grecia che potremo scaricare e giocare gratuitamente.Come possiamo apprendere da Ubisoft, le vicende che ci troveremo ad affrontare riguardano la poetessa più scandalosa di tutta la Grecia Antica. Mentre verremo coinvolti nelle sue "piccanti esibizioni", leggiamo da Ubisoft, scopriremo che non è ...

Massacrato di botte a sette anni - il racconto choc della sorella Noemi : 'È stato Tony a picchiarci' : Noemi ha otto anni e negli occhi ancora il terrore di quel manico di scopa che la colpiva. Ore da incubo, che si leggono tutte nel volto tumefatto della piccola. È sola, all'ospedale Santobono. Non c'...

Massacrato di botte a sette anni - il racconto choc della sorella Noemi : «È stato Tony a picchiarci» : Noemi ha otto anni e negli occhi ancora il terrore di quel manico di scopa che la colpiva. Ore da incubo, che si leggono tutte nel volto tumefatto della piccola. È sola, all'ospedale Santobono. Non c'è la mamma, non c'è il padre, non c'è un familiare a starle accanto per rassicurarla. Quando nel pomeriggio è arrivata al Pronto soccorso in «codice rosso», l'ha accompagnata una vicina di casa. Ma neanche lei ha potuto rimanerle accanto a lungo. ...

Forza Italia 25 anni dopo. Ezio Cartotto - l’ideatore dietro le quinte : “Vi racconto i segreti della discesa in campo. E perché oggi me ne vergogno. Berlusconi? Ora è patetico e triste” : L’uomo che ha collaborato alla creazione di Forza Italia si vergogna di averlo fatto. E ora che dal famoso discorso della discesa in campo sono passati esattamente 25 anni, il “pentimento” di Ezio Cartotto non è legato solo alle questioni giudiziarie. “Il Berlusconismo ha fatto abbassare il livello culturale degli Italiani. Ecco perché poi il populismo vince sul popolarismo: la ...

Chris Brown accusato di stupro - il racconto della presunta vittima : 'Erano in tre' : Non c'è pace per Chris Brown. Il popolarissimo cantante americano, che in passato ha già avuto diversi problemi con la giustizia, si avvia ad affrontare un'ulteriore battaglia legale, che si preannuncia lunga e intricata. Brown, che nel 2009 era stato condannato a ben cinque anni di libertà vigilata per aver percosso violentemente Rihanna, sua compagna all'epoca dei fatti, è stato infatti arrestato due giorni fa a Parigi con l'accusa di ...

Disobbedienti - su Loft il racconto della bidella che denunciò i maltrattamenti sui bambini nell'”asilo delle violenze” : “Incitava i bambini grandi a picchiare quelli più piccoli: ‘Se lui ti ha dato uno schiaffo, tu dagliene due’. Poi se due non bastavano, gliene dava altri tre, quattro”. A raccontare e denunciare ciò che accadeva all’interno della scuola per l’infanzia “San Romano”, nel quartiere Portonaccio di Roma è Barbara Nasso, protagonista della sesta puntata – intitolata “L’asilo delle violenze” – di ...

Quel racconto choc della "Gazosa" : "Almeno 12 anni per riprendermi" : Ricordate Jessica Morlacchi ? Cantante e bassista dei Gazosa , ha fatto perdere la sue tracce nel mondo dello spettacolo da parecchi anni. Adesso torna e si riprende il palcoscenico partecipando a '...