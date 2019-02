Il prete dei baraccati che credeva nelle parole

Vaticano - Papa Francesco con la spilletta pro-invasione. Il prete dei migranti rivela : "Mi ha chiesto di..." : Anche Papa Francesco tifa "invasione". Adesso non è più una diceria, sebbene supportata da anni e anni di dichiarazioni e dottrina. Bergoglio si è prestato a un selfie con don Nandino Capovilla, parroco di Marghera (Venezia) in prima fila per l'accoglienza degli immigrati. Don Nandino ha consegnato

Il capo dei vescovi Usa : "Nessun prete è sopra la legge della Chiesa" : "Nessun vescovo, non importa quanto influente, è al di sopra della legge della Chiesa. Per tutti quelli che sono stati abusati da McCarrick, prego che questo giudizio sia un piccolo passo tra tanti verso la guarigione". Lo ha detto il cardinale arcivescovo di Galverston-Houston, Daniel DiNardo, dopo l'annuncio del Vaticano della riduzione allo stato laicale del cardinale emerito di Washington Theodore McCarrick per ripetuti casi di ...

Due milioni di euro di donazioni dei fedeli su un conto svizzero : chiesto processo per un prete : Don Alessandro Menzio, prete che per trent'anni ha celebrato messa alla Gran Madre di Dio, la chiesa monumentale di Torino che si affaccia sul fiume Po, ha versato 2,4 milioni di euro di donazioni dei fedeli in un conto corrente svizzero.Continua a leggere

'La chiesa è casa del Signore non dei poveri' - I fedeli minacciano il prete - : Roma, 23 gen., askanews, - 'E che vuole che le dica, questa è l'aria che tira...'. Don Pietro Sigiurani, rettore della basilica di Sant'Eustachio di Roma, a due passi dal Pantheon, ha festeggiato oggi ...

Isola dei Famosi - Paolo Brosio : "Per contratto avrò un prete - potrò confessarmi e fare la comunione" : Il giornalista e scrittore, a pochi giorni dalla sua avventura nel reality, confessa una clausola della sua partecipazione.

Paolo Brosio all’Isola dei Famosi : “Per contratto avrò un prete” : In un’intervista a Libero, il naufrago dell’edizione 2019 del reality ha svelato alcuni scoop, primo tra tutti il sacerdote...

Taranto - prete fan di Mussolini e contro l’accoglienza dei migranti gestirà uno Sprar : ha vinto un bando da oltre un milione di euro : Ha insultato migranti e chi li accoglieva e ora si prepara a gestire un centro. Ha suscitato l’imbarazzo della Curia per una messa in suffragio di Benito Mussolini, ha presenziato a dirette televisive nazionali per denunciare “l’invasione” dei musulmani in Italia e ora è pronto per avviare un progetto di accoglienza e integrazione di rifugiati. Il protagonista non è un esponente della Lega e nemmeno della destra tarantina, ...

Udine : prete paragona le cosce delle ragazze a quelle dei maiali. “No minigonne in chiesa” : Don Alberto Zanier, giovane sacerdote friulano, si è scagliato contro alcune fedeli "colpevoli" di essere andate in chiesa in minigonna.Continua a leggere

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2018-2019 : il borsino dei favoriti. Kobayashi su tutti ma sono tanti i pretendenti : Ci siamo. Il periodo dell’anno preferito per i grandi appassionati di Salto con gli sci sta per arrivare. I dieci giorni che vanno dal 28 dicembre al 6 gennaio da vivere quasi in apnea in attesa che i funamboli dell’aria inventino il modo per domare i quattro Trampolini più famosi e prestigiosi del circuito, Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck e Bishofschofen che formano la Tournèe dei 4 Trampolini. C’è un grande favorito e viene dal Giappone, è il ...

