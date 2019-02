Il piccolo Lord film stasera in tv 20 febbraio: cast, trama, streaming

cubemagazine

: ?? Il piccolo Lord: trama e trailer del film stasera in tv: @RizzoliLibri @DeAgostiniLibri ?? @TwoReaders… - SoloLibri : ?? Il piccolo Lord: trama e trailer del film stasera in tv: @RizzoliLibri @DeAgostiniLibri ?? @TwoReaders… - WorldnewsCode : Stasera in tv: 'Il piccolo lord' su Rete 4 -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Ilè ilin tv mercoledì 202019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVIlin tv:La regia è di Jack Gold. Ilè composto da Colin Blakely, Connie Booth, John Carter, Gerry Cowper, Peter Copley, Alec Guinness, Barry Jackson, Rachel Kempson, Carmel McSharry, Antonia Penberton, Eric Porter, Rolf Saxon, Patsy Rowlands, Patrick Stewart, Ann Way, Rick Schroeder.Ilin tv:IlCedric vive in ristrettezze a New York insieme alla madre dopo la morte del padre. Un giorno viene richiamato in Inghilterra dal nobile nonno perché a seguito della morte anche dello zio, Cedric è rimasto l’unico erede del patrimonio del nonnoDorincourt che anni prima aveva ...