Il piano di Trump dopo lo shutdown

Usa - battaglia per il muro si sposta sul piano costituzionale : sedici Stati sfidano Trump in tribunale : sedici Stati Usa hanno lanciato una sfida diretta al presidente Donald Trump sul piano costituzionale, portando in tribunale la sua decisione di dichiarare lo stato d'emergenza nazionale per potere dirottare fondi federali verso la costruzione di un muro alla frontiera con il Messico, senza l'autorizzazione del Congresso. L'accordo trovato tra Casa Bianca e Campidoglio per evitare un nuovo shutdown, infatti, prevede nuovi fondi per le frontiere, ...

Usa - battaglia per il muro si sposta sul piano costituzionale : 16 Stati sfidano Trump in tribunale : Sedici Stati Usa hanno lanciato una sfida diretta al presidente Donald Trump sul piano costituzionale, portando in tribunale la sua decisione di dichiarare lo stato d'emergenza nazionale per potere dirottare fondi federali verso la costruzione di un muro alla frontiera con il Messico, senza l'autorizzazione del Congresso. L'accordo trovato tra Casa Bianca e Campidoglio per evitare un nuovo shutdown, infatti, prevede nuovi fondi per le frontiere, ...

Venezuela? Solo l'ultimo tasselloIl Sudamerica diventa trumpiano : Con l'imminente caduta di Maduro il Sudamerica è pronto a dimenticare il chavismo, in un processo aiutato dagli Usa. Da Macrì a Bolsonaro fino a Guaidò: Trump realizza la dottrina Monroe Segui su affaritaliani.it