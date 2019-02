Il Paradiso delle Signore 20 febbraio 2019 | Vittorio crede che Lisa sia davvero sua

Il Paradiso delle signore a rischio chiusura? : “Non chiuda Il paradiso delle signore”: la protesta contro il rischio di uno stop alla serie, in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1, ha animato un sit in a Viale Mazzini il 13 febbraio, sotto la sede della Rai, con lavoratori e fan. Parallelamente è stata lanciata una petizione indirizzata alla direttrice di Rai1, Teresa De Santis, al presidente della Rai, Marcello Foa e alla responsabile di Rai Fiction, Eleonora ...

Il Paradiso delle Signore - trame : la Calligaris vuole partire - Umberto geloso : Nuovo appuntamento con la famosa soap opera “Il Paradiso delle Signore Daily”, che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai Uno a partire dalle 15:30. Negli episodi della prossima settimana non mancheranno come al solito colpi di scena. Scopriamo insieme quali sorprese ci attendono. La capo commessa Clelia Calligaris, sempre più turbata per la presenza del marito Oscar a Milano, deciderà di lasciare la città da ...

IL Paradiso delle SIGNORE - anticipazioni di mercoledì 20 febbraio 2019 : Il PARADISO DELLE SIGNORE 20 febbraio 2019, anticipazioni puntata n. 118: Vittorio (Alessandro Tersigni) si scontra con Marta (Gloria Radulescu)… Clelia (Enrica Pintore) e Luciano (Giorgio Lupano) si confrontano su Oscar (Jgor Barbazza): quest’ultimo ha chiesto l’aiuto di Silvia (Marta Richeldi) per trovare suo figlio… San Valentino si avvicina e Roberta (Federica De Benedittis) vuole fare a Federico (Alessandro Fella) un ...

Spoiler Il Paradiso delle signore : Umberto chiede ad Andreina di trasferirsi alla villa : Proseguono le avventure dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Uno, 'Il paradiso delle signore', che pone l'attenzione soprattutto sul personaggio di Umberto, in particolare sulla vita sentimentale dell'uomo che inizia ad avere un rapporto stretto con Andreina senza dare la giusta attenzione alle problematiche del figlio. Gli Spoiler delle puntate che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 1 marzo svelano che Nicoletta rifiuterà ...

Il Paradiso delle Signore 20 febbraio 2019 : Vittorio crede che Lisa sia sua sorella : Il Conti si convince che la Conterno sia sincera e invita il fratello Edoardo a Milano per parlargli di lei. Marta però non è ancora convinta che la donna dica la verità.

Il Paradiso delle Signore 19 febbraio 2019 : Marta e Vittorio indagano sul passato di Lisa : Il Conti e la Guarnieri cercano di scoprire se la Conterno ha detto la verità. Si recano dunque all'orfanotrofio dov'è cresciuta ma scoprono dei dettagli ancora più inquietanti.

Il Paradiso delle Signore - spoiler 20 febbraio : Oscar cerca il figlio che Clelia nasconde : Le anticipazioni della puntata di domani 20 febbraio de Il Paradiso delle Signore svelano, finalmente, le reali intenzioni di Oscar, l'ex marito di Clelia: l'uomo, infatti, si è fatto vivo dopo moltissimi anni, facendo piombare la donna in uno stato di preoccupazione e malessere. Nel corso dell'episodio di mercoledì vedremo Oscar intento a rintracciare il figlio che la ex moglie gli tiene nascosto. Marta e Vittorio, invece, continueranno ad ...

IL Paradiso delle SIGNORE 3 - anticipazioni e trame dal 25 febbraio al 1° marzo 2019 : anticipazioni settimanali puntate Il PARADISO DELLE SIGNORE daily da lunedì 25 febbraio a venerdì 1° marzo 2019: Nicoletta, andando contro il parere della madre, rifiuta l’aiuto economico di Riccardo. Elena scopre che Antonio e Ludovica si sono baciati a San Valentino; Tina pensa che il fratello stia agendo così per ripicca. Gabriella è molto emozionata all’idea di fare da modella per il PARADISO Market; Lisa la consiglia su come ...

Il Paradiso delle Signore chiude a maggio? News da Tersigni e produttore : Il Paradiso delle Signore chiude davvero? Le parole del produttore e di Alessandro Tersigni Il futuro de Il Paradiso delle Signore è fortemente a rischio. La Rai non ha ancora preso una decisione sulla soap ma sembra sia intenzionata a chiuderla definitivamente. A fare chiarezza sulla protesta degli ultimi giorni il produttore della serie Gianmarco […] L'articolo Il Paradiso delle Signore chiude a maggio? News da Tersigni e produttore ...

Alessandro Tersigni si sfoga : Il Paradiso delle signore chiude? : paradiso delle signore verrà interrotto? Parla Alessandro Tersigni La notizia sulla possibile chiusura de Il paradiso delle signore ha scioccato i fans della soap opera di Rai1 nei giorni scorsi. Sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in uscita oggi, sono emersi nuovi particolari sul destino della telenovelas italiana. A rompere l silenzio è stato Alessandro Tersigni, nel cast della serie dalla prima stagione. L’ex gieffino ...

Il Paradiso delle Signore Chiude I Battenti! Il comunicato Rai! : La soap opera italiana Il Paradiso Delle Signore non naviga in buone acque! I Vertici Rai hanno intenzione di Chiuderla! La protesta dei lavoratori ed il comunicato da parte dei dirigenti della rete pubblica! Il Paradiso Delle Signore è a rischio chiusura! Interviene il produttore della soap opera. Gli attori protestano davanti al cavallo di Viale Mazzini! E’ di qualche giorno fa la notizia che la Soap Opera “Il Paradiso Delle Signore”, in onda ...

IL Paradiso delle SIGNORE 3 - anticipazioni di martedì 19 febbraio 2019 : anticipazioni puntata n. 117 de Il PARADISO DELLE SIGNORE in onda martedì 19 febbraio 2019: Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) svolgono DELLE indagini sul passato di Lisa Conterno (Desirée Noferini) e della direttrice dell’orfanotrofio dove lei è cresciuta, scoprendo un inquietante segreto relativo alla nuova arrivata… Federico (Alessandro Fella) riceve una proposta lavorativa da un giornale, anche se non è ...

