Il Napoli è buono anche per l’Alzheimer

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Il, ogni settimana, a voltepiù volte in una settimana, batte la Juventus.Succede per un uomo di 87 anni, terza elementare e grande etica del lavoro, che fino a qualche anno fa passava dodici ore al giorno a dare il buon esempio ai suoi operai, lavorando personalmente a mano alla mola i suoi bicchieri scanalati e colorati a decine e decine, e che ora si ritrova le mani pensionate così gonfie da non poterle nemmeno più stringere.Quell’uomo è mio padre Agostino ed è affetto dal morbo di Alzheimer.La demenza di Alzheimer ha, in genere, un inizio subdolo: le persone cominciano a dimenticare alcune cose, per arrivare al punto in cui non riescono più a riconoscere nemmeno i familiari.Nel corso della malattia i deficit cognitivi si acuiscono e possono portare il paziente a gravi perdite di memoria, a porre più volte le stesse domande, a perdersi in luoghi ...