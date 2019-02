Il messaggio che Tiziano Renzi ha scritto su Facebook per difendersi dalle accuse nei

Si è dimesso Kevin Masocco - consigliere comunale della Lega a Bolzano che aveva parlato in un messaggio audio di una «dj da violentare» : Si è dimesso Kevin Masocco, consigliere comunale della Lega a Bolzano finito nei giorni scorsi al centro di una polemica per le parole violente e sessiste contenute in un messaggio vocale inviato su WhatsApp, che gli era stato attribuito dai giornali

Elezioni provinciali - Pd : 'Risultato lancia messaggio chiaro alle forze politiche si centrodestra' : ... una lista che vogliamo rappresenti il primo passo verso il rilancio di una piattaforma aperta e riformista capace di interpretare il cambiamento iniziato da ieri." Dettagli Categoria: POLITICA ...

Giuseppe Antonelli : "I nostri politici puntano sul grammaticalmente scorretto. 'Votami perché parlo come te' è il loro messaggio" : "Attraverso la lingua non passa solo la cultura intellettuale di un popolo, ma anche quella materiale. Attraverso la lingua passa l'intera vita di una comunità, i cambiamenti della società, i rivolgimenti politici, l'immaginario collettivo, le abitudini individuali". Parla così Giuseppe Antonelli, filologo e linguista, autore de Il museo della lingua italiana (Mondadori, pp. 366) in cui accompagna il lettore in un viaggio ...

Nuoto - Manuel Bortuzzo affida il suo messaggio ai social : “siete ciò che mi faceva andare a dormire tranquillo e svegliare col sorriso” : Nuoto, Manuel Bortuzzo ha voluto mandare un messaggio a coloro i quali gli sono stati vicino in questi giorni difficili Manuel Bortuzzo è tornato a parlare dopo giorni difficili, quelli seguiti all’aggressione subita da due ragazzi che gli hanno sparato alle spalle. Il nuotatore ha affidato ai social il ringraziamento a coloro i quali hanno avuto anche solo un piccolo pensiero nei suoi confronti: “Buongiorno a tutti ragazzi. ...

messaggio al governo che dialoga con i gilet gialli : "Parli con chi protesta in Italia" : "Di Maio incontra chi protesta in Francia, ma non chi protesta in Italia. Non ne capisco il senso e l'utilità, soprattutto guardando i rapporti commerciali e imprenditoriali tra Roma e Parigi...". Nella zona palco di una piazza San Giovanni piena fino all'inverosimile, Maurizio Landini ci parla delle tensioni tra Italia e Francia stringendo tra le mani la bandiera europea che l'Associazione 'Europanow!' gli ha appena regalato. Passa da ...

Savoretti canta con gli Ex-Otago : 'Il mio messaggio di speranza per Genova che è sempre forte' : ... e neppure gli Ex-Otago, ma in qualche modo ci si ritrova sempre a confrontarsi con quel mondo. Questo perché Genova la portiamo tutti sulla pelle e quando scrivi canzoni il paragone con il passato ...

Staffelli consegna il tapiro ad Achille Lauro per il messaggio che trasmette il suo inedito a Sanremo. Il cantante perde le staffe : Achille Lauro, tapiro d’Oro da Striscia la Notizia: la risposta alle polemiche su Rolls Royce Ancora polemiche intorno al brano portato a Sanremo 2019 da Achille Lauro. Il Big in gara al Festival della... L'articolo staffelli consegna il tapiro ad Achille Lauro per il messaggio che trasmette il suo inedito a Sanremo. Il cantante perde le staffe proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Fabio Rovazzi - il messaggio al padre scomparso : “Volevo salutarti perché l’ultima volta non ho fatto in tempo” : “Ora che siamo tornati nei nostri veri personaggi, prima di lasciare il palco vorrei dedicare due parole a una persona che non vedo da un po’ di anni”. Dopo aver fatto ballare e cantare il pubblico dell’Ariston sulle note dei suoi tormentoni, da Andiamo a comandare a Faccio quello che voglio, Fabio Rovazzi ha voluto dedicare un messaggio commosso al padre scomparso nel 2010. “Caro papà….. non so come ...

Grande Fratello Vip : Jane Alexander - comunica con un messaggio - che con Elia Fongaro si sono lasciati. Leggi il messaggio : Jane Alexander ed Elia Fongaro si sono lasciati: l’annuncio dell’attrice Jane ed Elia si sono lasciati. La loro storia, nata tra le mura della Casa del Gf Vip 2018, è giunta al termine. L’annuncio... L'articolo Grande Fratello Vip: Jane Alexander,comunica con un messaggio,che con Elia Fongaro si sono lasciati. Leggi il messaggio proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Harrison Barnes scambiato mentre era in campo - il messaggio è da professionista : “grazie Dallas per l’affetto - non lo dimenticherò” : Harrison Barnes riceve la notizia di essere stato scambiato con i Kings mentre è in campo con Dallas: il giocatore dà l’addio alla franchigia in modo professionale, nonostante le grandi polemiche per le ‘tempistiche’ della notizia La trade più incredibile della notte è stata completata durante la sfida tra Dallas Mavericks e Charlotte Hornets. mentre era presente in campo, con all’attivo già 10 punti segnati, ...

Fabio e Nicole oggi - strano messaggio dopo polemiche : l’ex tronista a cuore aperto : Fabio e Nicole, le ultime news sull’ex coppia dopo la rottura Fabio Colloricchio e Nicole Mazzoccato si sono lasciati e non sembra esserci possibilità di recupero, viste le ultime cose che sono successe alla coppia di Uomini e Donne. Ricapitoliamo subito prima di raccontarvi cosa sta accadendo nelle ultime ore: nessuno aveva immaginato una crisi […] L'articolo Fabio e Nicole oggi, strano messaggio dopo polemiche: l’ex tronista ...

Sea Watch - il messaggio che tradisce la Ong : Salvini li inchioda - di cosa hanno paura : Sale il nervosismo tra i componenti dell'equipaggio della nave Ong Sea Watch, ancorata nel porto di Catania dopo aver fatto sbarcare i 47 immigrati tenuti a bordo per oltre dieci giorni. Da questa mattina la polizia italiana sta svolgendo diversi controlli sul contro della Ong, anche a bordo della n

Rossella Brescia/ La dedica d'amore di Luciano Cannito : il messaggio che spiazza la ballerina - Vieni da me - : Rossella Brescia si confida con Caterina Balivo durante "Vieni da me". La ballerina si racconta e poi arriva il videomessaggio di Luciano Cannito.

Alessio Sanzogni morto - il messaggio d’addio di Chiara Ferragni : “Rimpiango le parole che non ci siamo detti” : “Non riesco a trovare parole per esprimere quanto tutto questo sia scioccante”. Con queste parole Chiara Ferragni ha voluto ricordare su Instagram Alessio Sonzogni, il suo ex manager morto in un incidente stradale sull’autostrtada A4. “Stamattina stavo dando da mangiare al mio piccolo, ho preso un caffè con un’amica in quella che sembrava una normale mattina a casa. Poi è arrivata la notizia peggiore: il mio amico ...