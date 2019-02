Il Manchester City sfida in trasferta lo Schalke 04 | la gara in onda su Sky

La proprietà del Manchester City compra una squadra in Cina : Non solo il Manchester City, uno dei club più importanti a livello mondiale ed in grado di togliersi tante soddisfazioni, adesso la proprietà emiratina ha deciso di espandersi anche in Cina. Nella giornata di oggi è stata infatti annunciato l’acquisto del Sichuan Jiuniu FC, squadra che gioca in terza serie. Il City Football Group può vantare una partnership con vari club: il New York City nella Major League Soccer statunitense, il ...

Sun : 'Chelsea - Sarri esonerato se perderà la finale di Coppa di Lega con il Manchester City' : LONDRA - 'The final countdown'. Per il 'Sun', in caso di sconfitta nella finale di Coppa di Lega , l'esonero di Maurizio Sarri sarà certo. La sfida tra Chelsea e Manchester City è in programma ...

Schalke-Manchester City - probabili formazioni : Guardiola si affida ad Aguero : SCHALKE MANCHESTER City probabili formazioni – Una partita importantissima quella che si giocherà questa sera il Manchester City di Guardiola in Germania. I citizens sono una delle squadre candidate alla vittoria finale e, il successo questa sera, sarà quindi importantissimo. Una delle stelle più attese è Aguero che vuole infrangere ogni record e proseguire la […] L'articolo Schalke-Manchester City, probabili formazioni: Guardiola si ...

Schalke-Manchester City - Guardiola 'Champions torneo speciale - abbiamo molti sogni' : Non c'è niente di più bello di affrontare una delle migliori squadre al mondo nella fase ad eliminazione diretta di Champions. abbiamo lavorato duramente per essere qui e ora vogliamo dare il massimo.

Chelsea - prima Manchester United e poi City : così Sarri si gioca il posto : Pienone allo stadio, tutto esaurito in tribuna stampa, compresi i posti più sperduti: basta questo dato di cronaca per capire che il quinto turno di FA Cup Chelsea-Manchester United vale molto di più della qualificazione ai quarti. Il remake della finale del 19 maggio 2018, vinta 1-0 con il gol su rigore ...

Manchester City - Guardiola : 'Mahrez non gioca? Colpa mia' : E' stato il grande investimento della scorsa sessione di calciomercato del Manchester City , il fiore all'occhiello della campagna acquisti dei Citizens : Riyad Mahrez , però, non sta riuscendo a ...

Dybala osservato speciale del Manchester City (RUMORS) : La Juventus vanta un organico di lusso e i suoi giocatori sono molto appetibili agli occhi del top club europei. Tra i tesserati bianconeri più corteggiati c’è Paulo Dybala che in estate rappresentò uno dei candidati di Florentino Perez per sostituire Cristiano Ronaldo, trasferitosi proprio all'ombra della Mole. Ora Dybala sembra invece nel mirino del Manchester City di Guardiola. L'interesse per il numero 10 bianconero è forte perché ...