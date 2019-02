' Il grande salto' | è una favola per superare i ' no' del diabete

Salto con gli sci - è morto Matti Nykänen a 55 anni. Considerato il più grande di tutti - negli Anni ’80 dominò Olimpiadi - Mondiali e Coppe del Mondo : E’ morto questa notte, all’età di 55 Anni ed in circostanze tuttora avvolte dal mistero, Matti Nykänen. Il finlandese, Considerato dalla stragrande maggioranza degli appassionati il più grande ad esser mai apparso sulla scena del Salto con gli sci, ha convissuto con problemi di vario genere negli ultimi 15 Anni. Nato a Jyväskylä, nella Finlandia centrale, il 17 luglio 1963, Nykänen esordì in Coppa del Mondo nel 1981, ottenendo la ...

Tennis - Musetti pronto al grande salto : “voglio Wimbledon tra i grandi e sogno da numero 1” : Lorenzo Musetti è l’astro nascente del Tennis italiano, dopo aver vinto gli Australian Open junior adesso ha grandi aspettative sulle sue spalle Il primo major non si scorda mai, ma il vero sogno è vincere sull’erba tra i grandi. “Voglio Wimbledon. Poi se sarà un altro Slam lo prendo lo stesso“. E un futuro da top ten? “Va bene, ma non firmo. Se devo sognare, sogno in grande: voglio il numero uno“. ...

Torino-Inter - Mazzarri : 'Fatto salto di qualità - ora sempre cattivi'. Belotti : 'C'era grande voglia di vincere' : ... ma protagonista di una partita di enorme sacrificio: " Diciamo che c'era grande voglia di vincere , da parte mia e della squadra " le sue parole nel post gara a Sky Sport - la vedevo negli occhi dei ...

Sci - Coppa del Mondo – Ryouyu Kobayashi in grande spolvero nel Salto Speciale : Prosegue la marcia trionfale di Ryouyu Kobayashi nella Coppa del Mondo: il giapponese brilla nel Salto Speciale in Val di Fiemme Dopo la Coppa del Mondo di Combinata Nordica, tocca al Salto Speciale uscire allo scoperto in Val di Fiemme. La leggenda Adam Malysz, primo atleta ad aver vinto la Coppa del Mondo per tre anni di seguito (dal 2001 al 2003), era nella “culla dello sci nordico” ad assistere alle imprese degli atleti di Coppa del ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2019 : Ryoyu Kobayashi - il grande Slam è a un passo. Stoch insegue Eisenbichler e Stjernen per il podio in classifica : Da qualunque parte si veda la classifica della Tournée dei 4 Trampolini, il discorso è sempre uno: Ryoyu Kobayashi sta dominando qualsiasi cosa si possa dominare. Nella classifica di Coppa del Mondo è in testa, in quella della Tournée non c’è rivale che tenga, la sua stagione sta toccando vette altissime. Dovesse riuscire, tra due giorni, a portare a casa anche il successo a Bischofshofen, entrerebbe nella storia, con il terzo Grande Slam ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Innsbruck 2019 : Ryoyu Kobayashi non si ferma più e mette nel mirino il grande Slam : Ryoyu Kobayashi, in questo momento, non ha rivali. Il giapponese vince anche la terza gara della Tournée dei 4 Trampolini a Innsbruck (Bergiselschanze, HS 130) lasciando a enorme distanza tutti i suoi rivali: per lui si apre la possibilità di chiudere il Grande Slam, impresa riuscita, prima di lui, solo a Sven Hannawald (Germania, 2002) e Kamil Stoch (Polonia, 2018). Kobayashi vola più lungo di tutti nella prima serie con uno strepitoso Salto da ...

Ripescaggi Serie B - si torna a 22 : piazze prestigiose pronte al grande salto e la classifica non sarà determinante [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – I campionati di Serie B e Serie C sono in corso, gli ultimi mesi sono stati caldissimi sul fronte Ripescaggi con sentenze, ricorsi e cambi di format, alla fine la decisione è stata quella di confermare la Serie B a 19 squadre. Ma si tratta solo di una situazione momentanea ed il format a 22 squadre verrà ristabilito già dalla prossima stagione e la Serie C (che ad oggi è 59 squadre) a 60 squadre. Ma a fare ...