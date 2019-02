‘Il caso Cesare Battisti’ | Paolo Manzo racconta il terrorista più ricercato d’Italia

romadailynews

: Ma sul serio la #Rai ha sospeso #Collovati per due settimane? Non sono un suo estimatore, ma se passa il principio… - Capezzone : Ma sul serio la #Rai ha sospeso #Collovati per due settimane? Non sono un suo estimatore, ma se passa il principio… - fattoquotidiano : Di Maio: “Mai votato immunità in passato, ma questa volta il caso era politico. Renzi? Parla peggio di Berlusconi” - TeresaBellanova : Nel cortile di San Ivo alla Sapienza, dove e' riunita la Giunta sul caso Diciotti. Il #M5S ha urlato onestà nel Pae… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Uncondannato in via definitiva per quattro omicidi compiuti negli anni Settanta, che è riuscito a evitare per ben quarant’anni il carcere, fuggendo all’estero e finendo per ottenere asilo politico in Brasile.mette la parola “fine” a una delle vicende che più hanno fatto discutere l’Italia con ‘Il, il libro-inchiesta edito da Paesi Edizioni chela storia delpiùCon taglio giornalistico e una narrazione dal sapore storico, l’autore ripercorre gli anni della gioventù, degli omicidi, del terrorismo rosso e della fuga, dalle coperture in Francia e poi Messico, Brasile, Bolivia fino all’arresto e al rientro in Italia.Quella di Battisti «è la strana storia di un assassino condannato dalla giustizia, ma salvato dalla politica» ha scrittoBiondani su L’Espresso. Forse perché la sua «non è stata una ...