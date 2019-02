Il calciomercato oggi – I nomi per sostituire Icardi FOTO ...

Il calciomercato oggi – Il Milan prepara il colpaccio : Il calciomercato oggi – Il Real Madrid è reduce dalla clamorosa sconfitta in Liga spagnola ma ha quasi staccato il pass per i quarti di finale di Champions League dopo il successo sul campo dell’Ajax. Nel frattempo si deve fare i conti con il problema Bale, il gallese sembra sempre più isolato dalla squadra e per questo motivo potrebbe cambiare maglia al termine della stagione. In un’intervista rilasciata al quotidiano belga HLN, il ...

Il calciomercato oggi – Affari Milan-Genoa - l’obiettivo arriva dalla Polonia : Il calciomercato oggi – Si è da poco conclusa la finestra di calciomercato ma le squadre di Serie A sono al lavoro per il futuro. Il Milan si prepara per la fondamentale gara di campionato contro l’Atalanta, scontro fondamentale per la qualificazione in Champions League, rossoneri alla ribalta dopo l’ultima campagna acquisti ed in particolar modo con l’arrivo di Piatek, il polacco sempre più determinante. Il Milan pensa anche al ...

Il calciomercato oggi – Clamoroso valzer di attaccanti : Il calciomercato oggi – La stagione è in corso, le squadre pensano infatti al presente ma a tenere banco è anche il calciomercato con tanti colpi previsti nei prossimi mesi, tutto rischia di partire dopo il caso Icardi all’Inter con l’attaccante argentino che ha deciso di non seguire la squadra dopo la decisione del club nerazzurro di affidare la panchina al portiere Handanovic. Fabio Paratici ha escluso la partenza di Dybala in ...

Il calciomercato oggi – Il Napoli su Nicolas Pepè : Il calciomercato oggi – Nicolas Pépé (Mantes-la-Jolie, 29 maggio 1995) è un calciatore ivoriano, attaccante del Lilla. l 21 giugno 2017 è annunciato il suo passaggio al Lilla con cui firma un contratto di cinque anni. Il 5 novembre realizza le prime due reti con il Lilla nella vittoriosa trasferta a Metz. Schierato prima punta da Marcelo Bielsa, che lo ha fortemente voluto dopo averlo visionato all’Angers, viene riportato nella ...

Il calciomercato oggi – Si sblocca la trattativa per la cessione di Hamsik : Il calciomercato oggi – Sono ore calde in casa Napoli mentre la squadra si prepara per la gara di campionato contro la Fiorentina a tenere banco è anche la questione di mercato relativa al futuro di Hamsik. Il club azzurro sembrava intenzionato a far saltare la trattativa per il mancato rispetto di accordi presi precedentemente, adesso la trattativa si è nuovamente sbloccata. Il contratto che legherà lo slovacco alla squadra cinese ...

Il calciomercato oggi – L’incredibile ‘affare’ Juve-Genoa ed il futuro di Kiyine : Il calciomercato oggi – Caos nelle ultime ore per l’operazione di mercato portata avanti da Juventus e Genoa, nel dettaglio sul trasferimento in rossoblu del centrocampista Sturaro per una cifra di riscatto di 16.5 milioni di euro, dubbi da parte del giornalista Maurizio Pistocchi: “Sturaro torna al Genoa per 16.5mln di euro: nel 2014 secondo la Gazzetta, era stato pagato dalla Juve 5.5 mln di euro. Senza giocare mai, il suo valore è ...

Il calciomercato oggi – Nuova squadra per l’attaccante Giovinco : Il calciomercato oggi – Nuova avventura per l’attaccante ex Juventus Sebastian Giovinco, il calciatore lascia la Mls e Torino per unirsi al club saudita Al Hilal, l’ufficialità è arrivata dal club canadese: “È un’operazione emotivamente difficile per il nostro club”, spiega il presidente Bill Manning. “Ci lascia il miglior giocatore della nostra storia”, non sono stati comunicati i dettagli dell’operazione. La Formica Atomica si è ...

calciomercato #10yearschallenge : i colpi di gennaio 2009 a confronto con quelli di oggi : Da Beckham a Piatek, dai sogni di Premier di Quaresma a quelli di Perisic, con la costante del fiuto di Leonado. Ecco come è cambiato in 10 anni: ricordate cosa faceva notizia durante il mercato del ...

calciomercato Foggia - Ingrosso dal Pisa. Col Perugia scambio Ngawa-Bizzarri : Foggia - Tre movimenti di mercato per il Foggia , due dei quali in asse con il Perugia . I satanelli e il club umbro, infatti hanno definito il passaggio al Perugia di Albano Bizzarri , che si accasa ...

Il calciomercato oggi – Fiorentina - Rasmussen per la prossima stagione : Il calciomercato oggi – Ultime ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, domani si chiude la finestra invernale. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Torino segue con molta attenzione Svetozar Markovic, difensore classe 2000 del Partizan Belgrado, costa 4 milioni di euro. L’Udinese prova a rinforzare il centrocampo e stringe per portare in bianconero uno tra Liam Kelly e Alfa Semedo. Si sblocca la trattativa che ...

calciomercato : Salernitana vicino Calaiò e intoppo per Ceravolo - Foggia scatenato (RUMORS) : In queste ultime ore di Calciomercato sono davvero tantissime le trattative in serie B. Così come nella massima serie, anche in serie B il mercato si infiamma in prossimità della chiusura. Vediamo di seguito tutti i possibili affari. Foggia e Salernitana attive negli ultimi giorni di mercato Ecco allora il Foggia, che finora era stato ai margini della sessione invernale (a parte l'acquisto di Leali) di Calciomercato, portare a casa quattro colpi ...

calciomercato - le trattative nella notte : innesto Cagliari e nome nuovo per la Spal - scatenato il Foggia : Ultime ore di Calciomercato ed ultime trattative anche in Serie A. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ blitz in entrata in casa Cagliari: dal CSKA Sofia arriva Kiril Despodov, esterno offensivo di 22 anni, contratto di 4 anni. La Spal sta pensanso a Luc Castaignos, attaccante olandese, 26 anni, è ora in forza allo Sporting Lisbona, nel frattempo è stata conclusa l’operazione con la Lazio per Murgia. I cinesi del ...