Il calciatore del Rapid Vienna cerca compagnia su Tinder | A Milano due notti

Morte Astori - martedì 12 marzo messa in onore del calciatore : “Martedi’ 12 marzo, alle ore 18.00, nella Chiesa di San Lorenzo a Firenze, verra’ celebrata una Santa messa in suffragio di Davide Astori. La cerimonia religiosa sara’ l’occasione per ricordare tutti insieme il nostro Capitano a un anno dalla sua tragica scomparsa”. E’ questo il messaggio della Fiorentina viola attraverso i propri canali social, annunciando una messa in ricordo dell’ex ...

Pugno duro della RAI nei confronti di Collovati - l’ex calciatore sospeso da tutte le attività fino al 9 marzo : L’ex calciatore è stato sanzionato per le frasi espresse contro le donne durante la trasmissione ‘Quelli che il Calcio’ Secondo quanto riportato da Adnkronos, la Rai ha sospeso Fulvio Collovati da tutte le attività in tv e in radio fino a sabato 9 marzo. La decisione arriva dopo le affermazioni espresse nel corso della trasmissione ‘Quelli che il calcio’, relative alle valutazioni tattiche in tema calcistico ...

Savic alla Juventus? L’agente del calciatore fa il punto della situazione : Atletico Madrid, il difensore dei colchoneros Savic è stato accostato con insistenza alla Juventus in vista del mercato estivo Il difensore dell’Atletico Madrid Savic, è stato accostato nelle ultime settimane alla Juventus. Il calciatore si appresta a giocare proprio contro i bianconeri nella giornata di domani ed in occasione della sfida, Tuttomercatoweb ha interpellato l’agente di Savic per capire quali siano i margini della ...

Bufera Collovati : la risposta di Caterina - moglie dell’ex calciatore : Caterina Collovati, moglie dell’ex calciatore Fulvio, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Caterina Collovati ha detto la sua sulle polemiche che hanno travolto il marito nelle ultime ore: “Di tattiche io e Fulvio non parliamo mai. Su questo io e Fulvio siamo ...

Il commovente addio del cane Nala durante il funerale del calciatore Emiliano Sala : La foto di Nala alla finestra, pubblicata dalla sorella dello sportivo con la scritta 'Anche Nala ti sta aspettando , ha fatto il giro del mondo. Così come in queste ore sta commuovendo l'immagine ...

Le notizie del giorno – Auto cade nella scarpata - muore calciatore : Le notizie del giorno – E’ una giornata triste per il mondo del calcio, nelle ultime ore un calciatore è morto in seguito ad un incidente con l’Auto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla SS 7 Bis, Ofantina, nel territorio del comune di Nusco, al Km.342 coinvolta una sola vettura che è sbandata e finita in una scarpata. Si tratta del calciatore Gioele Gerardi, 21 anni e che era alla guida di una Toyota Yaris, ...

Infortunio Pellegrini - il calciatore del Cagliari costretto al cambio : Infortunio Pellegrini – Si sta giocando il secondo match valido per la 24^ giornata del campionato di Serie A, sono in campo Cagliari e Parma, un match molto importante per la classifica di entrambe ma soprattutto per Maran con il tecnico che si gioca la panchina. Nel primo tempo il match non si sblocca, i padroni di casa fanno gioco mentre gli ospiti ci provano in contropiede. Al 30′ tegola per il Cagliari, Infortunio per il ...

Sara Affi Fella - torna online ed ecco il nuovo fidanzato - il calciatore del Trapani - Fedato : Sara Affi Fella torna attiva sui social e mostra il nuovo fidanzato, un calciatore; Francesco Fedato Sara Affi Fella, tornata attiva sui social da qualche settimana dopo il famigerato “scandalo”(LEGGI QUI), in occasione di San Valentino ha pubblicato una dedica d’amore: “Fai quello che ti rende felice e stai con chi ti fa sorridere”, ha scritto. Nel post ha anche … L'articolo Sara Affi Fella, torna online ed ...

Sara Affi Fella ci ricasca - un altro calciatore nel cuore dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ : Sara Affi Fella ci riprova con un calciatore: dopo la travagliata avventura a ‘Uomini e Donne’ e la storia con Vittorio Parigini, l’ex tronista accanto ad Andrea Scrugli Il suo percorso all’interno del programma ‘Uomini e Donne’ è stato travagliato quanto menzognero. Stiamo parlando di Sara Affi Fella, ex tronista del dating show di Maria De Filippi, che dopo la sua partecipazione al programma, è stata ...

Attori e vip all'inaugurazione del locale dell'ex calciatore Marchisio : Atmosfere soffuse, parquet chiaro e porcellane esotiche. Roma come Tokyo. Tartare di salmone, mix di roll, tempura. Ma lo spumante è italiano doc. Musica lounge per l'ingresso del calciatore Claudio ...

Ora è ufficiale : Hamsik è un calciatore del Dalian : L’annuncio di Grassani L’annuncio è stato dall’avvocato Grassani a Radio Kiss Kiss Napoli: «Dalle 20.30 Hamsik è un calciatore del Dalian». Annuncio con tanto di orario, come se fosse la nascita di un bambino. Si chiude così una trattativa nervosa, che ha vissuto frenate e accelerazioni. Il Napoli ha accontentato Marek Hamsik che chiude così dopo dodici anni la sua esperienza napoletana. Il capitano lascia dopo aver stabilito ...

Insigne pazzo di gelosia : il crudele scherzo de Le Iene con protagonista la moglie del calciatore : Lorenzo Insigne vittima de Le Iene: il calciatore del Napoli e lo scherzo con protagonista la moglie dell’attaccante Genoveffa Darone Gli scherzi de Le Iene colpiscono ancora. Il programma di Italia1, dopo aver avuto com vittime Stefano Sorrentino, Domenico Criscito e Federico Bernardeschi, prende di mira per l’ennesima volta un calciatore. A cadere nella rete della divertente trasmissione è questa volta Lorenzo Insigne, ...

Emiliano Sala - svelati i motivi della morte del calciatore : Emiliano Sala, le ragioni della morte del calciatore dopo l’impatto dell’aereo in mare Emiliano Sala e la sua morte hanno sconvolto il mondo del calcio e non solo. Dopo le ricerche nei fondali del Canale della Manica, capitolate con il ritrovamento del corpo del calciatore, sono state individuate le cause che hanno portato il 21enne alla morte. Secondo quanto riportato da ‘Marca’, Emiliano Sala sarebbe morto a causa ...