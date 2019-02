Il biglietto per lo stadio è il nuovo visto | migranti dalla Russia all' Ue grazie alla

Elon Musk - il biglietto per Marte costerà 100 mila dollari (il ritorno è gratuito) : Il biglietto per un volo privato diretto a Marte potrebbe costare circa 100 mila dollari. Lo ha affermato il fondatore di SpaceX, Elon Musk, rispondendo via Twitter a una domanda precisa su quanto stimi verrà a costare il viaggio verso il pianeta rosso, obiettivo da tempo dei progetti spaziali di Musk che ha scritto: «Molto dipenderà dal volume di traffico, ma sono fiducioso che trasferirsi su Marte (il biglietto di ritorno è ...

San Valentino allo Juventus Museum : un biglietto omaggio per ogni coppia : San Valentino Juventus Museum. San Valentino, che ricorre il 14 febbraio, si sa, è la Festa degli Innamorati, ma amore non è solo quella per la persona che sta al nostro fianco ogni giorno: una vera e propria fede è infatti quella che si sviluppa nei confronti della squadra del cuore a cui si è […] L'articolo San Valentino allo Juventus Museum: un biglietto omaggio per ogni coppia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Gli italiani scappano all’estero? Quando per i politici la soluzione è un biglietto gratis per l’Interrail : Sala Nilde Iotti, Camera dei deputati. 12 febbraio, splendida giornata di sole. Proiezione del documentario Italia addio, non tornerò (ne ha scritto su Cervelli in fuga Ilaria Lonigro, che l’ha visto mesi prima della sottoscritta). Annunciata una folta schiera di esponenti dem, visto che l’incontro è stato organizzato da Massimo Ungaro, deputato dem eletto in circoscrizione Estero/Europa. È atteso anche Maurizio Martina, che non ...

Marte - Elon Musk : un biglietto per un volo privato potrebbe costare circa 100mila dollari : Il fondatore di SpaceX, Elon Musk, ha risposto via Twitter a una domanda del quotidiano britannico The Independent, annunciando che il biglietto per un volo privato su Marte potrebbe costare circa 100mila dollari. “Il costo sarà abbastanza basso da permettere a chi lo vorrà di vendere la propria casa sulla Terra e trasferirsi su Marte“, ha precisato l’imprenditore. Il volo di ritorno, invece, dovrebbe essere gratuito. Il ...

Si lamenta per l’auto sul posto disabili - trova un biglietto : «Sei tu l’handicappata» : Una mamma racconta l’episodio: «Costretta per l’ennesima volta a portare in braccio Alyssa all’asilo ho fatto notare la scorrettezza a un signore. E questa è stata la risposta»

Novara - senza biglietto dà un pugno al capotreno (che decide di proseguire per non fare ritardo) : Un diciannovenne senegalese è stato denunciato dalla Polfer di Novara per aver sferrato un pugno a un capotreno. L'aggressione è avvenuta sul regionale Novara-Domodossola: il ragazzo, che viaggiava senza biglietto, avrebbe reagito con violenza all’invito del capotreno di regolarizzare la propria posizione.Continua a leggere

Toninelli - polemica con Sala per il post (poi rimosso) sul costo del biglietto : “A Milano più caro”. Il sindaco : “Falso” : Ha dovuto rimuovere un post su facebook dopo averlo scritto. Il motivo? Un errore nel costo del biglietto del trasporto pubblico. Un bel problema se a farlo è addirittura chi dei trasporti è addittura ministro. L’obiettivo di Danilo Toninelli era criticare la scelta del Comune di Milano e del sindaco, Giuseppe Sala, di aumentare il ticket di metropolitana, tram e autobus, sostenendo che a Torino, città governata dal Movimento 5 Stelle, il ...

Da luglio ecco il biglietto nominale per i concerti : tutte le novità : Controlli all'ingresso Dalla norma rimangono esclusi gli spettacoli di attività lirica, balletto, sinfonica, cameristica, jazz, prosa, danza, circo contemporaneo e tutti gli eventi sportivi. Per ...

Tennis – Fognini svela : “comprerei il biglietto per vedere giocare Federer - mentre Djokovic… mi inviterebbe” : Fabio Fognini svela un simpatico retroscena in merito alle sue preferenze legate ai top player nel circuito: il Tennista ligure pagherebbe il biglietto per vederer Federer, mentre da Djokovic si farebbe invitare In una recente intervista rilasciata a Radio Contro Olympia, Fabio Fognini ha rivelato i suoi piani per la stagione appena iniziata. Fognini non è a disposizione della formazione italiana in Coppa Davis che affronterà ...

Milano - Sala : “Ecco perché voglio aumentare il biglietto Atm a 2 euro”. Poi l’appello ai cittadini : “Ho bisogno di voi” : “Ai milanesi chiedo un piccolo sacrificio perché voglio restituire a voi la qualità del servizio. Un politico tutte le volte che aumenta le tasse si cerca guai, ma io devo pensare al futuro della nostra città, perché la narrazione della Milano internazionale va bene, ma prima di tutto devono funzionare i servizi di base”. A dirlo, in un videomessaggio su Facebook, il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, che ha fatto il ...

L'autista la fa scendere dall’autobus perché senza biglietto - 21enne muore assiderata : Una storia tanto assurda quanto drammatica, quella di Iryna Dvoretska, studentessa ucraina di medicina di 21 anni che è morta assiderata dopo essere stata cacciata dall'autobus perché senza biglietto. Erano le 4 di mattina nel nord dell'Ucraina, mentre il termometro segnava -20 gradi e il conducente del mezzo su cui Iryna viaggiava ha deciso di fare scendere la giovane, nonostante le condizioni climatiche. A riportare la vicenda, ...

Iryna - cacciata dal bus perché non ha il biglietto : così è morta congelata : Voleva andare in ospedale a travare la mamma, affetta da polmonite. Per questo Iryna , 21enne ucraina , si era svegliata alle 4 di mattina, per riuscire a prendere il primo autobus in direzione dell'...