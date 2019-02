I tentativi di Bannon e destra cattolica di indirizzare il vertice vaticano sulla

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Laitaliana e anglosassone si sta muovendo a tenaglia peri riflettori sulpedofilia del clero contro l'omosessualità delle gerarchie. Alla manifestazione silenziosa a piazza san Silvestro martedì, una conferenza stampa presso la sala stampa estera cui oltre il tradizionalista Roberto De Mattei della Fondazione Lepanto hanno partecipato rappresentanti di Lifesite (sito web americano pro life) e di The Remnant (quindicinale in sintonia con i lefevriani), si è aggiunta la conferma che Steve- il capo strategist della campagna che ha portato Donald Trump alla Presidenza degli Stati Uniti - sarà a Roma per ilincontro la pedofilia che parte domani.è un grande supporter del cardinale Raymond Burke, uno dei più forti oppositori di Papa Francesco, che nei giorni ...