ilfattoquotidiano

: +++ DELITTO PISCAGLIA La Procura Generale in Cassazione chiede la conferma della condanna a 25 anni per Padre Grat… - QuartoGrado : +++ DELITTO PISCAGLIA La Procura Generale in Cassazione chiede la conferma della condanna a 25 anni per Padre Grat… - LeonardoCalab10 : RT @fattoquotidiano: Guerrina Piscaglia, la Cassazione conferma la condanna a 25 anni per padre Graziano - la_vancy : RT @chilhavistorai3: +++ Guerrina Piscaglia è stata uccisa da Gratien Alabi, alias Padre Graziano. La Cassazione rigetta il ricorso e confe… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Venticinquedi carcere per la morte di. È hato che laha reso definitiva per frate congolese Gratien Alibi. La donna era scomparsa da un piccolo paese dell’Aretino il primo maggio 2014. Secondo l’accusa il religioso, conosciuto nella sua comunità come, ha uccisocon cui aveva una relazione e ne ha soppresso il cadavere.Dopo circa tre ore di camera di consiglio, la prima sezione penale dellarespinto il ricorso presentato dalla difesa dindo laemessa dalla Corte d’assise d’appello di Firenze il 14 dicembre 2017. In primo grado il frate, che non ha mai confessato il delitto, era statoto a 27, 50, è scomparsa da Cà Raffaello, la località dell’Appennino aretino dove viveva con la famiglia, e dove il religioso prestava servizio ...