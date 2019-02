Gucci e la moda in difesa della bellezza italiana

Milano Fashion Week : la moda degli anni '90 nelle foto di Antonio Gucci one : Da Elle MacPherson a Tyra Banks , da Sarah Jessica Parker a Carol Alt , Antonio Guccione ha foto grafato le donne più belle del mondo raccontando, artisticamente, la storia di un'epoca. Senza ...

Gucci è il brand più amato al mondo. Il report di Lyst sui marchi e prodotti di moda più desiderati incorona l'Italia : Come? Analizzando i dati raccolti da oltre cinque milioni di utenti nel mondo relativi alle ricerche, alla navigazione e agli acquisti online sui siti e negozi digitali di più di 12000 designer. Una ...

Riecco la moda donna Torna Gucci «parigino» Max Mara alla Bocconi : Ma sono soprattutto gli appuntamenti aperti ai milanesi a catalizzare l'attenzione: Moncler e l'inst alla zione «Genius Loci» di via Aporti, la sala delle Cavallerizze del Museo della Scienza con un ...

Il Gucci Garden a Firenze racconta l'evoluzione della moda maschile : Si intitola il maschile – Androgynous Mind, Eclectic Body la nuova mostra allestita nelle stanze del Gucci Garden di Firenze. Curata da Maria Luisa Frisa con lo scopo di raccontare come Gucci abbia, nel tempo, interpretato e definito la moda maschile. Punto di partenza, gli archivi della Maison e in particolare l'iconica camicia rossa di seta dal lungo nastro a formare un fiocco, mandata in passerella da Alessandro Michele nella sua prima ...