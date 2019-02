Golf | WGC-Mexico Championship 2019 | Francesco Molinari sfida i migliori nel primo grande

oasport

: Golf, WGC Mexico con Molinari e Woods. Big in campo, assente solo il leader Rose. Azzurro al rientro | #ANSA - ansacalciosport : Golf, WGC Mexico con Molinari e Woods. Big in campo, assente solo il leader Rose. Azzurro al rientro | #ANSA - VELOSPORT1960 : - PietroVabai : @FedericoFerri @graps62 @enrico_max @pulli_luca È passato più di un mese da queste notizie, ci sono novità per il g… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Prenderà il via nella notte italiana tra giovedì 21 e venerdì 22 febbraio il WGC-dei quattro tornei del Worlds che raccoglierà come di consueto il meglio del panoramaistico internazionale. Il montepremi particolarmente elevato e l’altissimo livello dei partecipanti hanno chiamato a raccolta le stelle dei tre principali circuiti mondiali, European, PGA e Asian Tour, presso il Club deChapultepec di Città del Messico. Nella passata edizione lo statunitense Phil Mickelson ha centrato la sua terza vittoria in carriera negli eventi del WGC regolando Justin Thomas al playoff.Grandissima attesa in casa Italia per il rientro di. Il fuoriclasse azzurro, reduce dalla miglior stagione della carriera con il successo all’Opene nella Rolex Series, avrebbe dovuto ritornare in campo già la scorsa ...