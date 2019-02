Golf | Molinari riparte dal WGC Mexico Championship

Golf - Francesco Molinari pronto a tornare sul green : l’italiano parteciperà al WGC Mexico Championship : Il Golfista italiano parteciperà al torneo messicano insieme a Tiger Woods e Phil Mickelson Francesco Molinari torna in campo nel WGC Mexico Championship, primo torneo stagionale del World Golf Championship in programma da giovedì 21 febbraio a domenica 24 al Club de Golf Chapultepec di Città del Messico con un montepremi di 10.250.000 dollari. In campo anche Tiger Woods e Phil Mickelson, che difende il titolo. Molinari doveva riprendere ...

Golf - Francesco Molinari salta il Genesis Open per influenza : niente duello con Woods : Francesco Molinari non sarà in campo questo weekend al Genesis Open , 14-17 febbre, , torneo del PGA Tour di Golf. Una brutta influenza ha costretto l'azzurro a rinviare il ritorno sul green di una ...

Golf - l’influenza ferma Francesco Molinari! Rientro sul PGA Tour posticipato al WGC-Mexico della prossima settimana : L’attesa per il ritorno in campo di Francesco Molinari era alle stelle, ma tifosi e appassionati dovranno pazientare ancora un po’. Il fuoriclasse azzurro aveva programmato di essere al via questo fine settimana al Genesis Open 2019, torneo valido per il PGA Tour che si disputerà da giovedì 14 a domenica 17 febbraio presso il Riviera Country Club di Pacific Palisades, in California (USA). Il 36enne torinese ha però comunicato ...

Golf – Genesis Open : rientro rinviato per Francesco Molinari : Francesco Molinari, rientro rinviato di una settimana: l’azzurro non sarà in gara al Genesis Open Francesco Molinari non parteciperà, come aveva programmato, al Genesis Open (PGA Tour, 14-17 febbraio). L’azzurro ha annunciato in un tweet che a causa di una brutta influenza con febbre, che lo ha tenuto a letto, non è stato in condizioni di viaggiare per andare a Pacific Palisades, in California, dove si svolgerà l’evento. “Ci vediamo ...

Golf - Paratore : 'Sogno la Ryder Cup 2022 con Molinari e Woods : Il sogno di giocare la Ryder Cup 2022 al fianco di Francesco Molinari e contro il mito di sempre: Tiger Woods. Renato Paratore, dal 'Marco Simone Golf & Country Club' di Guidonia Montecelio, svela gli ...

Golf - European Tour 2019 : Shane Lowry conquista l’Abu Dhabi Championship - Edoardo Molinari (49°) il migliore degli italiani : Settimana perfetta per Shane Lowry che si aggiudica l’Abu Dhabi HSBC Championship, primo evento delle Rolex Series 2019 per lo European Tour. Il 31enne irlandese ritrova un successo che mancava dal WGC-Bridgestone Invitational dell’agosto 2015 e centra la quarta vittoria sul circuito europeo. Il Golfista nativo di Clara aveva chiuso in testa i primi tre giri sul par 72 dell’Abu Dhabi Golf Club, ma nella giornata di oggi è stato ...

Golf - l’annuncio di Francesco Molinari : “ci vediamo a febbraio - pronto per un’altra grande stagione” : Il Golfista azzurro ha svelato sui social come il suo ritorno sul green è previsto per il mese di febbraio Francesco Molinari, detentore della Race to Dubai 2018, attraverso il proprio profilo Instagram si è detto “dispiaciuto per non essere presente ad Abu Dhabi per la prima gara delle Rolex Series dell’European Tour. Mi sto preparando al massimo per un’altra lunga stagione! Ci vediamo a febbraio!“. Questo il ...

Golf - European Tour 2019 : Shane Lowry resiste al comando ad Abu Dhabi. Edoardo Molinari - Bertasio e Paratore superano il taglio : Alla conclusione del secondo giro dell’Abu Dhabi HSBC Championship presented by EGA, primo torneo delle Rolex Series per quanto riguarda l’European Tour 2019, resiste al comando l’irlandese Shane Lowry, che ieri è stato autore di uno spettacolare giro in 62 colpi. Questa volta Lowry ne impiega 70 a percorrere il par 72 dell’Abu Dhabi Golf Club, chiudendo dunque i primi due giorni con un complessivo -12 e consentendo a ...

Golf – Abu Dhabi HSBC Championship : Lowry resta leader - Edoardo Molinari e Bertasio 32esimi : Eurotour: Shane Lowry resta leader, 32esimi Edoardo Molinari e Bertasio. Ad Abu Dhabi, nella prima gara delle Rolex Series, Renato Paratore 56°, out Andrea Pavan L’irlandese Shane Lowry ha mantenuto il comando con 132 (62 70, -12) colpi nell’Abu Dhabi HSBC Championship, primo degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, in svolgimento all’Abu Dhabi GC (par 72) negli Emirati Arabi ...

Golf - Molinari scivola in nona posizione : Quarto il già citato Dustin Johnson, ex numero uno del mondo. A Schauffele è arrivato l'assegno di 1.300.000 dollari su un montepremi di 6.500.000 dollari.

Golf - PGA Tour 2019 : Xander Schauffele trionfa grazie ad un ultimo round da sogno. 27° Francesco Molinari : grazie ad un sontuoso ultimo round da -11 Xander Schauffele risale la classifica aggiudicandosi il Sentry Tournament of Champions (montepremi 6,5 milioni di dollari), tappa d’esordio del PGA del nuovo anno. 8 birdie, 2 eagle ed un solo bogey permettono all’americano di imporsi nella kermesse riservata ai vincitori di tornei della passata stagione. -23 (269 colpi) lo score complessivo ottenuto sul percorso par 73 del Kapalua ...

Golf – Sentry Tournament of Champions : Francesco Molinari al 21° posto - comanda Gary Woodland : Molinari, ammesso alla gara per aver vinto nel 2018 il Quicken Loans National, ha iniziato e terminato con un bogey e in mezzo ha messo due birdie per il 73 Francesco Molinari è al 21° posto con 217 (73 71 73, -2) colpi dopo il terzo giro del Sentry Tournament of Champions, torneo del PGA Tour riservato ai vincitori della stagione precedente che si sta svolgendo al Plantation Course (par 73) di Kapalua nell’isola di Maui alle Hawaii. Il ...

Golf - Sentry Tournament of Champions : Molinari perde ancora posizioni - è 21° dopo tre giri : Risale in ottava posizione il campione in carica Dustin Johnson, mentre continua a deludere il numero 1 del mondo Brooks Koepka , 29° con uno score di 219, a ben 17 lunghezze dalla vetta.

Golf - PGA Tour 2019 : Gary Woodland allunga al Sentry Tournament of Champions - indietro Francesco Molinari (21°) : Si è concluso nella notte italiana il terzo giro del Sentry Tournament of Champions, primo torneo del 2019 per il PGA Tour, in scena sull’isola di Maui, alle Hawaii (Stati Uniti d’America). Sul par 73 del Plantation Course del Kapalua Resort sono presenti soltanto quei giocatori capaci di conquistare un successo sul circuito americano nello scorso anno. Quando restano diciotto buche da giocare, lo statunitense Gary Woodland ha ...