Gli scissionisti del Labour terza forza politica

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Londra Qualche sondaggio li indica già come il terzo partito del Regno Unito alle prossime elezioni. Unaalternativa che riunisce i laburisti dissidenti e i ribelli conservatori, in grado di guadagnarsi la fiducia dei Remainers delusi da entrambi i partiti storici. Per ora sono soltanto un gruppo indipendente, i sette parlamentari ex laburisti che lunedì hanno abbandonato Jeremy Corbyn perché in feroce contrasto con la suanei confronti della Brexit e la gestione del problema dell'antisemitismo all'interno del partito. Troppo pochi per costituire un altro partito, ma loro non escludono di poterlo diventare in futuro, visto che l'emorraggia interna sembra destinata ad allargarsi e che anche alcuni ribelli Conservatori sono pronti ad abbandonare Theresa May al suo destino e alle sue inutili trattative con l'Europa.Ieri uno dei sette, l'ex rappresentante laburista di ...