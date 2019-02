Giulio Brogi | è morto l’attore de “Il Commissario Montalbano” | la sua ultima apparizione

ilfattoquotidiano

: E' morto nel Veronese l'attore Giulio Brogi. Aveva 83 anni e ha lavorato con i più importanti registi.… - RaiNews : E' morto nel Veronese l'attore Giulio Brogi. Aveva 83 anni e ha lavorato con i più importanti registi.… - Adnkronos : Morto l'attore Giulio #Brogi - repubblica : È morto Giulio Brogi, attore di cinema e tv dall'Eneide a Montalbano [news aggiornata alle 21:27] -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Addio aaveva 83 anni e si è spento martedì all’Ospedale Sacro Cuore di Negrar, in Veneto. Ad annunciare la sua scomparsa è il quotidiano “L’Arena” di Verona, città doveera nato il 13 maggio del 1935. Celebre in televisione per “L’Eneide” del 1971, aveva recitato anche nell’ultimo episodio della serie “IlMontalbano”, “Un diario del ’43“, andato in onda proprio lunedì sera.Dall’inizio degli anni Sessanta aveva frequentato il Piccolo Teatro di Milano e gli Stabili di Genova, Trieste e Torino, interpretando i classici diretto da registi quali Strehler, Squarzina, Zeffirelli, Trionfo, Missiroli, Carriglio. Il debutto sul grande schermo è arrivato nel 1967 con “I sovversivi” dei Fratelli Taviani. Una carriera, quella cinematografica, che lo ha portato a lavorare ...