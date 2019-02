Giudice condanna Facebook per i link contenuti nelle pagine

Condanna corruzione - Giudice al Tar Vda : ANSA, - AOSTA, 5 FEB - Arrestato nel 2013 e Condannato nel 2016 in primo grado a otto anni per corruzione in atti giudiziari, il giudice Franco Angelo Maria De Bernardi dal 2018 è in servizio al ...

Bruciarono il clochard per noia - il Giudice non li condanna : Si può uccidere per noia senza trascorrere un giorno in carcere. Si può tormentare fino alla morte chi non ha nulla e uscirne comunque puliti. Nessuna condanna per i ragazzini responsabili della morte ...

Clochard carbonizzato a Verona - il Giudice decide di non condannare i giovani : Sentenza sospesa e messa alla prova per il 17enne unico imputato per l'omicidio di Ahmed Fdil, il senzatetto marocchino di 64 anni morto carbonizzato la sera del 13 dicembre 2017 a Santa Maria di Zevio (Verona) all'interno dell'auto che l'uomo aveva trasformato nella sua abitazione.Oggi al tribunale dei Minori di Mestre, il giudice Maria Teresa Rossi ha emesso l'ordinanza che dispone l'affidamento in prova per il giovane, sospendendo il processo ...

Caso Saguto - prima sentenza : il Giudice Licata condannato a due anni e 4 mesi : Arriva una prima condanna per il Caso Saguto, cioè l’inchiesta sulla gestione dei beni confiscati alla mafia che ha preso il nome dell’ex presidente della sezione misure di prevenzione di Palermo. La sentenza arriva alla fine del processo celebrato col rito abbreviato al tribunale di Caltanissetta nei confronti di due magistrati. Il gup Marcello Testaquadra ha condannato il giudice Fabio Licata a due anni e 4 mesi per falso ...

Caso Saguto : condannato Giudice Licata - assolto Virga : Caltanissetta, 17 gen. (AdnKronos) - Arriva la prima sentenza nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, che vede alla sbarra la giudice Silvana Saguto, che era a capo della sezione. Questa mattina il giudice per le udienze preliminari di

Firenze : carabiniere condannato per violenza sessuale - il Giudice : "Il rapporto c'è stato - ed era contro la volontà della ragazza" : L'appuntato Marco Camuffo dovrà scontare 4 anni e 8 mesi. Le motivazioni della sentenza: "Non poteva non sapere che le due studentesse avevano bevuto"

Nina Moric definì 'viado' Belen Rodriguez : il Giudice la condanna perché è un'offesa : Risale a qualche anno fa l'intervista a "La Zanzara" nella quale Nina Moric si lasciò andare a delle dichiarazioni un po' particolari su Belen Rodriguez. La showgirl argentina, risentita per essere stata etichettata con il termine "viado" dall'ex moglie di Fabrizio Corona, adì le vie legali nei confronti della modella croata, e nel mese di settembre è arrivata la sentenza che ha sancito la vittoria della Rodriguez. Le motivazioni con le quali il ...

Condannato a trent'anni di reclusione - Leonardo Lo Giudice : Leonardo Lo Giudice, l'agricoltore che ha ucciso Pietro Lo Turco per contrasti sorti nell'ambito di rapporti di vicinato, è stato Condannato a trent'anni di reclusione. La vittima, è stata trovata lo ...

Cacciatore uccide centinaia di cervi : il Giudice lo condanna a vedere “Bambi” a ripetizione : È praticamente impossibile guardare Bambi, il cartone animato della Disney uscito nel 1942, senza piangere quando mamma cerbiatto viene uccisa da un Cacciatore e il cucciolo resta solo, in una radura, accanto alla madre morta. E proprio a questa scena straziante deve aver pensato il giudice del Missouri, negli Stati Uniti, quando ha condannato un bracconiere a guardare a ripetizione Bambi. David Berry Jr, questo il nome del Cacciatore, ha ucciso ...