Ginnastica artistica | Coppa del Mondo Melbourne 2019 | il ritorno di Vanessa Ferrari tra

Ginnastica artistica - Prima tappa Serie A 2019 : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la gara di Busto Arsizio : Domenica 24 febbraio si disputerà la Prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, incomincia ufficialmente la stagione della Polvere di Magnesio e il campionato a squadre ripartirà dal PalaYamamay di Busto Arsizio (in provincia di Varese). Si preannuncia grande spettacolo per questo primo appuntamento imperdibile, l’Italia incomincia a tutti gli effetti la corsa verso gli Europei e i Mondiali che qualificheranno alle Olimpiadi ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Melbourne 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv. C’è Vanessa Ferrari : Nel weekend del 21-24 febbraio si disputerà la seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica artistica, il circuito itinerante riservato alle singole specialità che mette in palio dei punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A Melbourne (Australia) andrà in scena il primo grande appuntamento internazionale del nuovo anno solare, la stagione agonistica riparte dall’altra parte del Pianeta e la posta in palio è ...

Ginnastica artistica - buon compleanno a Carlotta Ferlito! : Il 15 febbraio è un giorno speciale per l’azzurra Carlotta Ferlito, che oggi festeggia il suo compleanno: ventiquattro anni, di cui quasi venti passati in palestra. Il suo talento è emerso fin dalle prime gare, in Sicilia, dove Carlotta è nata e ha vissuto fino ai dodici anni, età in cui si è trasferita a Milano per poter continuare ad allenarsi ad alto livello. Nell’Accademia milanese di Via Ovada, Carlotta ha iniziato subito a preparare le ...

Ginnastica artistica - il futuro della Romania : Sabrina Voinea - 10 anni di puro talento! : Qualche giorno fa, in Romania, le più giovani e forti ginnaste del Paese si sono allenate con i tecnici Bellu e Bitang presso il centro di preparazione olimpica di Izvorani. Fra le protagoniste di questo incontro, c’era anche Sabrina Voinea, classe 2008, figlia di Camelia Voinea, ex atleta della nazionale rumena di Ginnastica (campionessa del mondo nel 1987 e vice campionessa olimpica a Seul 1988). La Voinea, madre e allenatrice della ...

Asd Judo Frascati - il settore Ginnastica artistica ottiene un doppio primo posto a squadre in serie D : Roma – Nei giorni scorsi il settore ginnastica artistica dell’Asd Judo Frascati è stato protagonista nella prima prova regionale Silver del campionato di serie D federale a squadre, tenutasi ad Aprilia. Un appuntamento importante a cui le ragazze tuscolane, seguite in gara da Ana Maria Huncu e da Giorgia Coni (e in palestra anche da Germana Ghio e da Valerio Capece), hanno partecipato con tre squadre: una nella categoria Lb della fascia ...

Ginnastica artistica - come saranno i body dell’Italia? Le anticipazioni sui nuovi leotard delle azzurre : Sigoa accanto alla Nazionale : ESCLUSIVA OA SPORT – C’è grande curiosità in merito ai body che verranno indossati dalla Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile nel corso della stagione appena incominciata, le ragazze vestiranno i leotard prodotti da Sigoa che dal 1° gennaio 2019 è diventata partner ufficiale della Federazione Ginnastica d’Italia: l’azienda brianzola sarà il fornitore esclusivo dei body per le squadre femminili e per le ...

Ginnastica artistica - Erika Fasana racconta il suo calvario : 'tutto è iniziato nel 2009' : Erika Fasana condivide sui social il suo calvario: il racconto della campionessa italiana di Ginnastica artistica sugli attacchi di panico Erika Fasana ha aperto il suo cuore a tutti i suoi follower ...

Ginnastica artistica – Erika Fasana racconta il suo calvario : “tutto è iniziato nel 2009” : Erika Fasana condivide sui social il suo calvario: il racconto della campionessa italiana di Ginnastica artistica sugli attacchi di panico Erika Fasana ha aperto il suo cuore a tutti i suoi follower sui social: la campionessa italiana di Ginnastica artistica ha voluto condividere con tutti i suoi fan un problema col quale convive da tempo e che solo dopo dieci lunghissimi anni ha imparato a superare. La ginnasta ha raccontato la sua dura ...

Ginnastica artistica - Serie A 2019 : tutte le squadre partecipanti. Tre tappe da urlo tra febbraio e maggio : La Serie A 2019 di Ginnastica artistica si articolerà su tre tappe: 23-24 febbraio a Busto Arsizio, 29-30 marzo a Padova e 3-4 maggio a Firenze. Il massimo campionato italiano a squadre sarà fondamentale per preparare gli appuntamenti internazionali della prima parte di stagione, gli Europei di Stettino ad aprile sono indubbiamente il primo obiettivo di un’annata che culminerà poi con i Mondiali a ottobre. Alla Serie A1 parteciperanno ...

Ginnastica artistica - gli Usa svelano le convocazioni per la Coppa del Mondo : obiettivo Tokyo 2020! : Ieri pomeriggio USA Gymnastics ha ufficializzato i nominativi delle ginnaste che prenderanno parte alle prossime prove di Coppa del Mondo. L’obiettivo della Nazionale più forte del globo, dopo aver qualificato la squadra vincendo il titolo mondiale 2018, ora è indubbiamente quello di ottenere anche i due pass individuali per Tokyo 2020. Ricordiamo infatti, che il nuovo regolamento prevede che ogni Paese possa portare alle Olimpiadi fino a sei ...

Ginnastica artistica – Trofeo Città di Jesolo : Ayumi Niiyama ed il suo Giappone puntano in alto : Ayumi Niiyama e le compagne del Giappone puntano al Trofeo Città di Jesolo di Ginnastica Artistica Si arricchisce la lista dei partecipanti al tanto atteso appuntamento con il Trofeo Città di Jesolo, la competizione internazionale della Ginnastica Artistica femminile, individuale e a squadre, senior e junior, in programma nel weekend del 2 e 3 marzo 2019. Dopo l’annuncio della rappresentativa giovanile della Germania, possiamo ...

Ginnastica artistica - sorteggiati gli ordini di lavoro della prima di serie A. La scelta del primo attrezzo può influire sul risultato? : Il 18 gennaio, presso la sede federale di Viale Tiziano, a Roma, si sono tenuti i sorteggi per determinare gli ordini di salita delle società impegnate nella prima prova del Campionato di serie A di Ginnastica artistica, che si terrà a Busto Arsizio il prossimo 24 febbraio. Questo vuol dire che, diversamente dalle tappe successive, dove gli attrezzi saranno stabiliti secondo classifica, nella prima tappa ogni società sarà obbligata a fare quanto ...

Ginnastica artistica - le avversarie di Vanessa Ferrari e Martina Rizzelli a Melbourne. Podio possibile : Ieri pomeriggio la Federazione australiana, organizzatrice della seconda prova di Coppa del Mondo per specialità, ha pubblicato i nominativi degli atleti che dal 21 al 24 febbraio saranno presenti a Melbourne. Nell’elenco, che conta circa 90 ginnasti, di cui la maggioranza sono per la sezione maschile, ci sono anche le azzurre Vanessa Ferrari e Martina Rizzelli. La presenza di Vanessa ha creato stupore e meraviglia, d’altra parte, a causa ...

Ginnastica artistica - Martina Rizzelli e un percorso da specialista verso Tokyo 2020. Le parallele il punto di forza : Nei giorni scorsi abbiamo parlato del nuovo sistema di qualificazione olimpica e delle inevitabili scelte tecniche che ne sono conseguite. Decidere se continuare a concentrarsi sull’all-around per poter puntare a far parte della squadra olimpica, oppure lavorare unicamente agli attrezzi di punta per tentare la qualificazione individuale attraverso le Coppe del Mondo, è indubbiamente la più importante fra queste. In Italia, al momento, è ...