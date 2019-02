Gimenez e Godin | per la Juve sono… Uruguay | l’Atletico Madrid smonta i bianconeri

sportfair

: ???? #ChampionsLeague, ottavi d’andata ?? #AtleticoMadridJuventus 2-0 ? #Gimenez (78’) ? #Godin (83’) #SkyUCL… - SkySport : ???? #ChampionsLeague, ottavi d’andata ?? #AtleticoMadridJuventus 2-0 ? #Gimenez (78’) ? #Godin (83’) #SkyUCL… - pisto_gol : AtleticoMadrid-Juve 2:0 Pessima Juventus,senza idee di gioco, dominata dall’Atletico,che sbaglia un gol clamoroso c… - Sport_Mediaset : ?? #ChampionsLeague ??? #AtleticoMadridJuventus 2? - ??? ??90+4': vicne la squadra di #Simeone, a segno i due difensor… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) I due giocatori uruguaiani confezionano il 2-0 con cui l’Atleticostende lantus al Wanda Metropolitano, per isi fa durissima La prima volta non si scorda mai, non la dimenticherà certamente nemmeno lantus. Josèe Diegoa segno nella stessa partita, una coincidenza mai successa da quanto i due giocatori uruguaiani vestono la maglia dell’AtleticoAFP/LaPresseUn uno-due mortifero, utile per stendere lantus e staccare un pezzetto di qualificazione ai quarti di finale di Champions League, con il resto da conquistare al ritorno all’Allianz Stadium. Garra e cholismo per gli uomini di Diego Simeone, autentici padroni del campo dall’inizio alla fine dell’incontro. Una superiorità concretizzata però solo a dieci minuti dalla fine, dopo la cancellazione di un rigore e di un gol, segnato da Morata ma ...