Francia in allarme per l' Italia | La recessione è una minaccia

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Latorna a mettere nel mirino il governo. Questa volta lo fa lanciando l'sullache si appresta ad affrontare la nostra economia. Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire non usa giri di parole: "Non sottovalutare l"impatto dellana. Parliamo molto della Brexit, ma non parliamo molto di unana che avrà un impatto significativo sulla crescita in Europa e può avere un impatto sullaperché è uno dei nostri più importanti partner commerciali", ha affermato in un'intervista a Bloomberg. Lo stesso ministro d'oltralpe ha anche annunciato un incontro a breve con il suo omologono, Giovanni Tria: "È sempre meglio avere un dialogo e una discussione piuttosto che non confrontarsi. Siamo tutti uniti, che ci piaccia o no".Le Maire è poi stato più positivo riguardo alla capacità della Germania di affrontare i suoi ...