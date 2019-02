Francesca Valenti passa al Pd | sarà delegato al congresso nazionale

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello spunta un bacio social : Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi non erano mai apparsi così affiatati sui social. Sono una coppia molto riservata e, nonostante stiano insieme da più di un anno. Per i 40 anni del campione, la modella ha voluto fare uno strappo alla regola e ha pubblicato su “Instagram” la foto di un bacio appassionato scattata durante il party di compleanno. Teneri, intensi, romantici: un’immagine che non lascia dubbi sui loro sentimenti. Alla ...

Valentino Rossi - festa grande per i 40 anni e baci a go-go con la fidanzata Francesca Sofia Novello : 'È ora di un figlio!' : Soprattutto in tema di fidanzate e non solo: 'Da un certo punto di vista', dice il Dottore alla Gazzetta dello Sport, 'è difficile essere la mia fidanzata: mi devi dividere con tutti. Anche se ...

Compleanno Valentino Rossi - tutte le FOTO della festa di Tavullia : Cremonini e le amiche di Francesca Sofia Novello tra gli invitati : Valentino Rossi compie 40 anni e festeggia a Tavullia insieme ad amici e parenti: tutte le FOTO della mega festa del pilota pesarese Una mega festa per i 40 anni di Valentino Rossi è andata in scena a Tavullia. Amici e parenti del pilota di MotoGp si sono precipitati nella location del party di Compleanno per festeggiare accanto al Dottore. Tra i tanti invitati, anche Francesca Sofia Novello, bella fidanzata del motociclista pesarese, le ...

Compleanno Valentino Rossi - gli auguri ‘al bacio’ di Francesca Sofia Novello : la fidanzata del Dottore si avvinghia al pilota [GALLERY] : Valentino Rossi festeggia il suo 40° Compleanno, Francesca Sofia Novello accanto al Dottore durante la mega festa a Tavullia Una mega festa per i 40 anni di Valentino Rossi è andata in scena a Tavullia. Amici e parenti del pilota di MotoGp si sono precipitati nella location del party di Compleanno per festeggiare accanto al Dottore. Tra i tanti invitati, anche Francesca Sofia Novello, bella fidanzata del motociclista pesarese. La modella ...

Valentino Rossi fa 40 : tra Francesca Sofia Novello con cui sta «molto bene» e il desiderio di un figlio : Valentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloDivertirsi, alzare l’asticella, non mollare mai. Quarant’anni per Valentino Rossi non possono essere il giro di boa. Il campione di Tavullia, che spegne le candeline il 16 febbraio, aspetta la pRossima stagione per tornare di nuovo ...

MotoGp – Rose rosse per Francesca Sofia Novello : il dono di Valentino Rossi per la festa degli innamorati [VIDEO] : Francesca Sofia Novello riceve un mazzo di Rose rosse dal suo Valentino Rossi per la festa degli innamorati: il dolce gesto del Dottore Nonostante in molti si dicano contrari alla festa di San Valentino, in un modo o nell’altro, tutti gli innamorati cedono al fascino di regali, sorprese e doni speciali per le persone che amano. Nel giorno della festa degli innamorati, anche Valentino Rossi, che oggi festeggia anche il suo onomastico, ...

MotoGp – Francesca Sofia Novello lontana ma vicina al suo Valentino Rossi : la fidanzata del Dottore innamorata del suo nuovo casco [FOTO] : Francesca Sofia Novello innamorata del nuovo casco di Valentino Rossi: il post social della fidanzata del Dottore doo la prima giornata dei test di Sepang Si è conclusa la prima giornata dei test di Sepang di MotoGp: i piloti sono tornati finalmente in pista dopo la pausa invernale post Motomondiale 2018. Marc Marquez, nonostante il problema alla spalla, per il quale ha terminato in anticipo la sua giornata di lavoro per non stressare ...

Francesca Sofia Novello in clinica : due supporter speciali per la fidanzata di Valentino Rossi durante l’intervento agli occhi [VIDEO] : Intervento agli occhi per Francesca Sofia Novello: la fidanzata di Valentino Rossi in clinica con due supporter speciali Ormai è nota a tutti la storia d’amore tra Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi: la bella modella italiana è apparsa anche di recente in tv, su Rai 1, durante l’intervista del Dottore a Che tempo che fa, mostrandosi in tutta la tua bellezza, “tu si che potresti fare l’ombrellina“, ha ...

Moto – Compleanno Migno - la festa a Pesaro con Valentino Rossi&Company : Francesca Sofia Novello sempre al fianco del suo fidanzato [GALLERY] : festa di Compleanno pesarese per Andrea Migno, al party per i suoi 23 anni anche Valentino Rossi e la fidanzata Francesca Sofia Novello Andrea Migno ha compiuto ieri 23 anni ed alla sua festa di Compleanno sono accorsi molti suoi amici, tra cui spiccano i piloti con cui ha condiviso tante avventure. Non solo sui social gli auguri per il Motociclista protagonista del campionato mondiale di Moto3 si sono moltiplicati, ma anche al ...

Moto – Compleanno Migno - la festa a Pesaro con Valentino Rossi&Company : c’è anche Francesca Sofia Novello [GALLERY] : festa di Compleanno pesarese per Andrea Migno, al party per i suoi 23 anni anche Valentino Rossi e la fidanzata Francesca Sofia Novello Andrea Migno ha compiuto ieri 23 anni ed alla sua festa di Compleanno sono accorsi molti suoi amici, tra cui spiccano i piloti con cui ha condiviso tante avventure. Non solo sui social gli auguri per il Motociclista protagonista del campionato mondiale di Moto3 si sono moltiplicati, ma anche al ...

Francesca Sofia Novello impeccabile anche in palestra : la fidanzata di Valentino Rossi lancia la sfida alla palla medica [VIDEO] : Francesca Sofia Novello e la sfida alla palla medica: sessione in palestra dopo le abbuffate delle vacanze natalizie Vacanze terminate per Valentino Rossi e la sua bella fidanzata Francesca Sofia Novello: il Dottore è tornato a casa dopo un viaggio prima in Giamaica e, dopo aver trascorso il Natale con la famiglia, da due appassionanti settimane sulla neve di Madonna di Campiglio. Dopo qualche visita nei centri di bellezza per qualche ...

MotoGp – Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello non sono soli sulla neve - reunion di piloti a Madonna di Campiglio [FOTO] : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sulla neve: i due piccioncini però non sono soli a Madonna di Campiglio, con loro anche una divertente combriccola di piloti La gettonatissima Madonna di Campiglio a Capodanno è stata meta vacanziera, tra gli altri, anche di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi. Dopo i festeggiamenti per il primo dell’anno, i due fidanzati stanno trascorrendo altri giorni all’insegna del ...

Giornata all’insegna del divertimento per Francesca Sofia Novello : che spasso per la fidanzata di Valentino Rossi con la sua “Patata Squad” [VIDEO] : divertimento, fatiche, sciate e sensualità: una Giornata speciale per Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, sulla neve di Madonna di Campiglio Continua la vacanza sulla neve di Madonna di Campiglio di Valentino Rossi e della sua Francesca Sofia Novello. Il campione di MotoGp e la sua fidanzata non si mostrano molto spesso insieme sui social, ma la bella modella italiana ogni tanto aggiorna i fan tra sciate sullo snowboard ...

Striscia - tapiro a Valentino Rossi : ‘Nozze con Francesca? Non ci abbiamo pensato’ : Venerdì 4 gennaio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valentino Rossi riceve il tapiro d’oro per non aver vinto neanche una gara nel 2018. Valentino Rossi interrogato da Staffelli sui risultati del motomondiale ammette: «È stata una stagione difficile. Non sono riuscito a vincere neanche una gara e questo mi dispiace un sacco». Staffelli domanda: «Ci risulta che ha vinto ultimamente…». «Sì ho vinto la 100 km dei campioni – precisa ...