FINANZA E POLITICA L' Europa rischia di finire in un anno

Nichel - l’ascesa del “marchese” Calabrò tra politica - bancarotta - grande FINANZA. E un cugino killer : Con il ritorno di attualità della clamorosa truffa del Nichel subita dal comune di Roma, riproponiamo di seguito l’inchiesta sul “marchese” del Nichel pubblicata da Fq Millennium sul numero 11 dell’aprile 2018. Da allora Calabrò, allineatosi alle dichiarazioni del presidente della Fininvest, ha derubricato a “isolata” e “casuale” la sua frequentazione con Marina Berlusconi. Mentre sui suoi ...

FINANZA E POLITICA/ I programmi da mettere a punto per cambiare l'Europa : L'appuntamento con le elezioni europee si avvicina, ma nessun partito sembra aver in mente un programma articolato su come cambiare l'Ue

FINANZA E POLITICA/ Il gioco di specchi sullo spread italiano : Giovanni Tria ha pronunciato delle parole sul debito italiano e sullo spread su cui val la pena svolgere alcune utili riflessioni

FINANZA E POLITICA/ I conti che possono aprire subito una crisi di governo : Difficile che all'Italia venga chiesta una manovra correttiva. Lega e M5s potrebbero però arrivare a una crisi di governo che aiuterebbe entrambi

FINANZA E POLITICA/ Da Draghi un assist alle mosse del Governo : Draghi al Parlamento Ue ha detto che l'Italia cresce meno delle attese. Ciò rende più giusta la scelta di aiutare i poveri con il Rdc. Servono investimenti

FINANZA E POLITICA/ I dati economici pronti a far vacillare Conte : Le prospettive economiche appaiono preoccupanti in questo inizio 2019. Tanto da potere avere implicazioni negative sulla stabilità del Governo

SPY FINANZA/ Mercati - Carige e politica : le emergenze scattate per l'Italia : Fed e Pboc potrebbero causare un disastro sui Mercati. Un bel guaio per l'Italia già alle prese con situazioni difficili, come dimostra Carige

Politica - Salvini : 'La sinistra difende elite e FINANZA' : I l Governo giallo-verde non cadrà. Parola del vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini . Intervistato dal Corriere della Sera , il segretario della Lega assicura: 'Non vedo pericoli per il ...

FINANZA E POLITICA/ Il nuovo regionalismo italiano che può cambiare l'Europa : C'è bisogno di un cambiamento dell'Ue e un nuovo regionalismo italiano potrebbe essere utile non solo per lo sviluppo del nostro Paese

FINANZA E POLITICA/ Le tre crepe pronta a far crollare l'Ue : Il Governo ha ceduto a un'Europa sempre più fragile. E si intravvedono i prodromi di una crisi piuttosto seria dell'economia reale