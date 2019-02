Festa all' ambasciata con cento invitati Jill Morris e lo show al gala della Ruota

È il compleanno di Vicky - Festa davanti all’ospedale per la 13enne ricoverata in oncologia : Parenti, amici, professori e compagni di scuola si sono dati appuntamento davanti all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino per una mega festa a sorpresa per il compleanno di Vittoria, 13enne ricoverata in oncologia pediatrica. "È stato il più bel compleanno della mia vita" ha assicurato Vicky.Continua a leggere

Festa davanti all'ospedale per il compleanno di Viky : 'Il più bel compleanno della mia vita'. Gli occhi che brillano, il sorriso che illumina il volto di una ragazzina di 13 anni, rinchiusa in una camera del reparto di oncologia pediatrica del Regina ...

Festa offerta dalle banche centrali : Le ultime, che annunciano la preparazione di una nuova tornata di finanziamenti agevolati TLTRO a favore delle banche che si impegnano ad usare quei soldi per finanziare l'economia, le ha dette ...

NBA - Wade e Nowitzki protagonisti fino alla fine : l'ultimo All-Star Game è una Festa : Amara perché ovviamente è l'ultima volta che posso condividere un momento del genere con un amico come Dwyane: assieme abbiamo condiviso tanto, abbiamo girato tutto America e tutto il mondo giocando ...

Quando il ballo è una Festa mascherata : Tempo di maschere, tempo di feste. Imperdibile occasione per scendere in pista, il Gran ballo di Carnevale tra le Epoche allestito nella prestigiosa Pinacoteca del Tesoriere. Uno scrigno di tesori, ...

Milano - in migliaia alla maniFestazione No Cpr : “Vogliamo una società inclusiva e accogliente. Basta lager” : La ‘Rete No Cpr’ ha manifestato sabato a Milano contro il decreto sicurezza e la riapertura dei Cpr, centri di permanenza per il rimpatrio. Secondo gli organizzatori, per le strade della città hanno sfilato “più di 10mila persone”, “unite dalla convinzione che nessun lager dovrà aprire né a Milano né altrove in Italia né in Libia, e che alle leggi ingiuste bisogna disobbedire con atti concreti”. A protestare, ...

Carnevale - regata delle Colombine e 'omaggio' alla pantegana : due giorni di Festa a Venezia : Doppio spettacolo sull'acqua sabato 16 e domenica 17 febbraio per il Carnevale di Venezia 2019 con la festa sull'acqua lungo il rio di Cannaregio, fatto di giochi di luce, musica ed effetti speciali, ...

Parigi - 14esima maniFestazione dei Gilet Gialli : scontri nel centro della città : Disordini e scontri anche oggi a Parigi, dove i Gilet Gialli hanno manifestato per il quattordicesimo sabato consecutivo.Continua a leggere

Gilet gialli - scesi in piazza 41.500 maniFestanti : Sono complessivamente 41.500 le persone che si sono mobilitate oggi in Francia - 5mila delle quali a Parigi - nel quadro dell'atto 14 dei "Gilet gialli". Lo ha indicato il ministero degli Interni. La settimana scorsa, sempre secondo il ministero degli Interni, erano 51.400, 4mila delle quali nella capitale. Le cifre della autorità sono puntualmente contestate dai 'Gilet gialli'.

Carnevale - seconda sfilata. Il bel tempo sorride alla Festa : Viareggio 16 febbraio 2019 - Su Viareggio splende il sole e l'aria è già primaverile. Domani domenica 17, ci sarà la seconda sfilata del Carnevale. Il tempo promette un tutto esaurito per il Carnevale ...

Anche i fumetti rendono omaggio alla Festa nazionale del Gatto : Anche i fumetti rendono omaggio alla Festa nazionale del Gatto, che sarà celebrata domani domenica 17 febbraio. E’ appena uscito in Italia, infatti, “Lo SfiGatto – Nekonaughey”, il volume che vede come protagonista un Gatto paffuto e simpatico, però Anche goffo, pasticcione e perseguitato dalla sfortuna. L’opera raccoglie le irresistibili strisce disegnate da Q-rais, nome d’arte del giovane fumettista giapponese Yusuke Sakamoto. Pubblicate ...

Libri : Ferri presenta il suo 'Firenze in Festa' alla IBS+Libraccio : Roma, 16 feb. (AdnKronos) - Martedì prossimo alle 18, insieme ad Anita Valentini, Carlo Francini e a Letizia Cini, Marco Ferri presenta il suo ultimo libro' Firenze in festa' alla libreria IBS+Libraccio di via Cerretani a Firenze. Un libro dedicato alle feste, ma anche alla tradizioni popolari che a

Uomini e Donne : Teresa sceglie Andrea. Lui non si presenta alla Festa – Video : Teresa Langella Epilogo infelice a Uomini e Donne per la ventisettenne Teresa Langella. Nel corso del prime time del dating show andato in onda stasera su Canale 5, la tronista campana ha scelto Andrea Dal Corso, a discapito di Antonio Moriconi, ma ha ricevuto un no come risposta. La scelta è arrivata dopo due giorni trascorsi all’interno di una villa. Teresa, come da regolamento, era chiamata a trascorrere del tempo con i due ...