F1 | Toto Wolff mette le mani avanti | “non possiamo vincere sempre | ho guardato la Ferrari

F1 - Toto Wolff : “La Ferrari è più veloce della Mercedes di mezzo secondo - sono il punto di riferimento” : La Ferrari si è scatenata nei primi due giorni di Test F1 a Barcellona stampando i migliori tempi con Sebastian Vettel e Charles Leclerc, oggi il tedesco non ha piazzato il crono da urlo ma si è concentrato sui long run e anche in questo caso le Rosse hanno battuto la Mercedes che nei primi tre giorni non ha brillato. Le Frecce d’Argento stanno facendo pretattica in vista del Mondiale o sono davvero in difficoltà? Toto Wolff è risultato ...

F1 - scintille tra Mercedes e Ferrari : durissimo attacco di Toto Wolff all’indirizzo del Cavallino : Il team principal della Mercedes ha lanciato velenose frecciatine nei confronti della Ferrari, accusata di peccare di modestia Le scintille tra Ferrari e Mercedes sono già cominciate, nonostante manchi ancora più di un mese all’inizio del Mondiale 2019 di Formula 1. A scatenare il polverone ci ha pensato Toto Wolff, accusando i propri rivali di peccare di modestia. Photo4/LaPresse Intervistato ai microfoni del magazine ...

F1 – La strigliata di Toto Wolff ha dato i suoi frutti : ecco i nuovi miglioramenti sul motore Mercedes per il 2019 : Dopo l’allarme lanciato da Toto Wolff, in merito agli scarsi miglioramenti in vista del 2019, i tecnici Mercedes hanno lavorato duramente per ottenere una dozzina di cavalli in più sul motore della monoposto Campione in carica In una recente intervista, Toto Wolff era stato fin troppo chiaro quando, in merito ai miglioramenti in vista della nuova stagione, aveva mostrato la sua insoddisfazione per il mancato raggiungimento delle ...

F1 - Toto Wolff omaggia Michael Schumacher : 'Ha cambiato per sempre la Formula 1' : Non solo ha stabilito un record incredibile che deve ancora essere battuto, ma ha anche plasmato e cambiato lo sport per sempre. Come pilota, Michael ha portato la Formula 1 ad un livello ...

F1 - la rivelazione di Toto Wolff : “se il rapporto con Hamilton è così stretto - il merito è di… Rosberg” : Il team principal della Mercedes si è soffermato a parlare del rapporto con Lewis Hamilton, facendo una sorprendente rivelazione Un rapporto solido, una collaborazione maniacale utile a conquistare tutti i trofei in palio nell’era ibrida. L’aria che si respira all’interno della Mercedes trasuda successi, quelli ottenuti dalla scuderia di Brackley negli ultimi anni. LaPresse/PA Un percorso netto, in cui Hamilton ha fatto ...

F1 - Toto Wolff : “L’esito del Mondiale 2016 ha posto le basi dei successi di Lewis Hamilton” : Il 2018 è andato in archivio ed ora è tempo di pensare al 2019. Nel Mondiale di Formula Uno di quest’anno i valori si sono confermati, guardando a quanto è avvenuto in precedenza: Lewis Hamilton e Mercedes sono stati i più forti. Nei 100 GP dell’era dei motori ibridi le Frecce d’Argento sono salite sul podio più alto in ben 74 occasioni e questo dato basta ed avanza per evidenziare l’egemonia del team di Brackley dal 2014 ...

F1 - Toto Wolff : “L’esito del Mondiale 2016 ha posto le basi dei successi di Lewis Hamilton” : Il 2018 è andato in archivio ed ora è tempo di pensare al 2019. Nel Mondiale di Formula Uno di quest’anno i valori si sono confermati, guardando a quanto è avvenuto in precedenza: Lewis Hamilton e Mercedes sono stati i più forti. Nei 100 GP dell’era dei motori ibridi le Frecce d’Argento sono salite sul podio più alto in ben 74 occasioni e questo dato basta ed avanza per evidenziare l’egemonia del team di Brackley dal 2014 ...

F1 - Toto Wolff : “Lewis Hamilton - forse il più grande di sempre. Meglio di Schumacher? Sulla stessa traiettoria” : Toto Wolff ha osannato Lewis Hamilton in un’intervista concessa alla Reuters: “Non tutti riconoscono una grande carriera, un grande sportivo o la grandezza in generale nel momento in cui si verificano: c’è molta negatività e invidia mentre accade. Si viene riconosciuti solo quando una carriera si è conclusa, non so perché. Noi siamo estremamente privilegiati nel seguire la carriera del forse più grande pilota da corsa di tutti i tempi”. Il ...

F1 – La Mercedes accanto a Michael Schumacher : il dolce gesto di Lewis Hamilton e Toto Wolff : Un gesto solidale da parte dei due uomini più rappresentativi della Mercedes nei confronti della fondazione di Michael Schumacher: l’azione nobile di Lewis Hamilton e Toto Wolff Di Michael Schumacher, dopo l’incidente sugli sci che 5 anni fa l’ha costretto in un letto nella sua casa di Losanna, non si conoscono i dettagli delle sue condizioni di salute. Del campione di Formula Uno, che per anni ha dominato su tutti i ...

F1 - Toto Wolff : “Dobbiamo rimanere umili perché la Ferrari farà di tutto per batterci. Schumacher? Il migliore di tutti i tempi” : Un’altra stagione di Formula Uno è andata in archivio e Lewis Hamilton e la Mercedes hanno posto il loro sigillo laureandosi per la quinta volta campioni del mondo nelle due graduatorie (piloti e costruttori). Un successo che porta con sé 74 vittorie su 100 GP nell’era ibrida. Numeri spaventosi per le Frecce d’Argento che, dal 2014 a oggi, hanno concesso 14 vittorie alla Ferrari e 12 alla Red Bull. Appare chiaro che nel team di ...

F1 - Toto Wolff : “Dobbiamo rimanere umili perché la Ferrari farà di tutto per batterci. Schumacher? Il migliore di tutti i tempi” : Un’altra stagione di Formula Uno è andata in archivio e Lewis Hamilton e la Mercedes hanno posto il loro sigillo laureandosi per la quinta volta campioni del mondo nelle due graduatorie (piloti e costruttori). Un successo che porta con sé 74 vittorie su 100 GP nell’era ibrida. Numeri spaventosi per le Frecce d’Argento che, dal 2014 a oggi, hanno concesso 14 vittorie alla Ferrari e 12 alla Red Bull. Appare chiaro che nel team di ...

Formula 1 - Toto Wolff : 'Schumacher il migliore di sempre - ci manca' : Mercedes nel segno di Michael Schumacher: "E' sempre presente nella mia vita e in quella del team. Pensiamo sempre a lui - spiega alla Bild il Team Principal Toto Wolff - Per me è il migliore di tutti ...

Michael Schumacher - la toccante confessione di Toto Wolff : 'Cosa gli devo' : 'Schumi è sempre nei nostri pensieri'. Lo dice il team principal della Mercedes, Toto Wolff , parlando del sette volte campione del mondo, Michael Schumacher , in un'intervista al settimanale tedesco Bild am Sonntag . 'Michael è sempre presente nella mia vita personale e alla Mercedes. Pensiamo sempre a lui', le parole di Wolff. '...

F1 - la nuova Mercedes 2019. Toto Wolff ha parlato di un errore di progettazione : è già pretattica verso il Mondiale? : Tempo di pausa e tempo di bilanci nel Circus della Formula 1. Un importante traguardo è stato tagliato: i 100 GP dell’era ibrida. L’idea iniziale era quella di attirare l’attenzione di nuovi costruttori ed avvicinare la massima espressione dell’automobilismo ad un qualcosa legato strettamente alla produzione di serie. Si sperava anche che la competizione potesse offrire degli spunti migliori del dominio Red Bull-Sebastian ...