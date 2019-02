F1 Test Montmelò | guizzo Kvyat | poi l' Alfa di Raikkonen; Vettel sempre ok

F1 : Test Montmelò - Kvyat miglior tempo : Il campione del mondo è sceso in pista dopo la pausa pranzo ed in assetto da gara ha simulato un gran premio, percorrendo in tutto 94 giri.

F1 - Test Montmelò Raikkonen miglior tempo su Alfa Romeo - seconda la Ferrari di Vettel : BARCELLONA - miglior tempo di Kimi Raikkonen nella sessione del mattino della terza giornata di test di formula uno sul circuito catalano del Montmelò. Il pilota finlandese ha girato in 1'17'762 ...

F1 Montmelò Test : Leclerc - sono subito sorrisi : "È una Ferrari divertente" : 'Questa è una Ferrari divertente'. Charles Leclerc non ha nascosto la soddisfazione dopo il suo esordio al volante della SF90 nella seconda giornata di test a Montmelò. Il monegasco martedì ha ...

F1 – Test Barcellona - terminata la terza mattinata di lavoro : Raikkonen sorprendente - sfida tra ex compagni al Montmelò? [TEMPI] : Kimi Raikkonen è il pilota più veloce della sessione del mattino della terza giornata di Test di Barcellona di F1 E’ in corso sul circuito del Montmelò la terza giornata dei Test di F1 di Barcellona. Ancora si attende di vedere in pista la Williams, che solo oggi si sta muovendo ai suoi serratissimi box, dove pare che Norris abbia effettuato la prova sedile. Tutti gli altri team invece hanno proseguito il loro lavoro in pista: dopo ...

Formula 1 - Test di Montmelò : Charles Leclerc chiude davanti a tutti nel day 2 : Si è da poco conclusa sul circuito di Montmelò (Barcellona, Spagna) la seconda giornata di test pre-stagione di Formula 1. Come già accaduto nel corso del primo giorno di test, dominato da Sebastian Vettel, anche oggi (martedì 19 febbraio) è una Ferrari a dettare il ritmo. Nel day-2 ha brillato infatti il monegasco Charles Leclerc, neo acquisto della scuderia di Maranello, che ha ottenuto il miglior tempo. I risultati del day-2: Leclerc davanti, ...

F1 – Test Barcellona : terminato il Day-2 al Montmelò - la Ferrari si gode un Leclerc formato maxi [TEMPI] : Il pilota della Ferrari chiude al comando la seconda giornata di Test a Barcellona, precedendo Magnussen e Giovinazzi. Sesto tempo per Bottas, Gasly invece va a muro La Ferrari continua a comandare i Test di Barcellona, Charles Leclerc infatti chiude in Testa la seconda giornata, come aveva fatto ieri Sebastian Vettel al termine della prima. Prestazione solidissima del pilota monegasco, capace di fermare il crono sull’1:18.247, poco ...

F1 – Test Barcellona : secondo giorno di lavoro al Montmelò - tutte le immagini del Day-2 [GALLERY] : La Ferrari in pista con Leclerc, mentre la Mercedes alterna Hamilton e Bottas come nella giornata di ieri. In Red Bull debutta Gasly, Ricciardo al volante della Renault secondo giorno di lavoro a Barcellona, prosegue la sessione di Test sul circuito del Montmelò con i team impegnati a sviluppare le proprie monoposto in vista della nuova stagione. La Ferrari affida la SF90 a Charles Leclerc, che fa il suo debutto ufficiale in pista con la ...

