F1 – Test Barcellona | la Mercedes continua a nascondersi | Hamilton e Bottas non si

Test F1 Barcellona 2019 domani (21 febbraio) : come vederli in tv. Orari e programma completo : Continua anche domani l’attività in pista al Montmelò per la quarta giornata di Test pre-stagionali riservati alle monoposto di Formula 1 iscritte al prossimo Mondiale. La prossima giornata chiuderà la prima finestra di prove prima della pausa del fine settimana, mentre si riprenderà a girare sempre a Barcellona a partire da martedì 26 febbraio per le ultime quattro giornate di Test. Nel day 4 catalano potremo seguire in pista la Ferrari ...

F1 – Test Barcellona : allarme in casa Ferrari sul finire del Day-3 - la faccia di Binotto tradisce la verità : Il team principal della Ferrari ha svelato i motivi della chiusura anticipata del box Ferrari, arrivata con un’ora e mezzo di anticipo rispetto alla bandiera a scacchi Momenti di apprensione per i tifosi della Ferrari sul finire del terzo giorno di Test a Barcellona, Sebastian Vettel ha infatti terminato il proprio programma di lavoro con un’ora e mezzo di anticipo rispetto alla bandiera a scacchi, suscitando così la ...

F1 - Test Barcellona 2019. Lewis Hamilton : “Sono contento per Vettel - la Ferrari è forte. Fisicamente sto meglio” : Lewis Hamilton non ha brillato particolarmente al volante della Mercedes nella terza giornata di Test F1 a Barcellona, il Campione del Mondo si è concentrato sul passo gara ma i suoi long run non hanno impressionato: il distacco dalla Ferrari sembra essere importante anche se le Frecce d’Argento non hanno sicuramente sfoderato tutto il loro potenziale, decidendo di nascondersi come nei giorni precedenti. Il britannico è parso in ...

F1 – Test Barcellona - Vettel si coccola la sua SF90 : le parole del pilota tedesco al termine della terza giornata : Il pilota tedesco ha analizzato la terza giornata di Test a Barcellona, esprimendo la propria soddisfazione per il comportamento della sua Ferrari “È stato bello salire di nuovo in macchina oggi e macinare altri chilometri. La giornata è stata molto intensa ma siamo contenti perché abbiamo completato il nostro programma, che includeva alcuni nuovi elementi rispetto a lunedì“. AFP/LaPresse E’ soddisfatto Sebastian Vettel ...

F1 - Test Barcellona 2019. Sebastian Vettel : “Giornata intensa - impressioni positive : soddisfatto dello sviluppo” : Sebastian Vettel ha impressionato anche nella terza giornata di Test F1 a Barcellona, il pilota della Ferrari ha concluso al quarto posto nella classifica dei tempi ma oggi si è concentrato in particolar modo sul passo gara tralasciando la pura prestazione cronometrica. I segnali arrivati dal teutonico, che aveva stampato il miglior tempo al termine del day 1, sono stati particolarmente confortanti: la Rossa ha risposto presente sui long run, ...

F1 - Test Barcellona 2019. Mattia Binotto : “Mi vedete preoccupato? Nessun problema”. Ottimi segnali dalla Ferrari : Sebastian Vettel si è concentrato sui long run nella terza giornata di Test F1 a Barcellona, il tedesco ha percorso ben 134 giri e ha messo in mostra un fantastico passo gara. Le Rosse, dopo aver timbrato i migliori tempi nei primi due giorni con il teutonico e con Charles Leclerc, si sono concentrate sul passo gara, sulla tenuta delle gomme e sull’affidabilità della vettura ricevendo delle ottime indicazioni. Va comunque sottolineato che ...

F1 – Test Barcellona - Verstappen non guarda ai tempi : “nessun paragone - concentrati sul nostro lavoro” : Le impressioni di Verstappen al termine del terzo giorno di lavoro ai Test di F1 di Barcellona: l’olandese della Red Bull positivo e ottimista Si è conclusa con un guizzo di Kvyat la terza giornata di Test di F1 a Barcellona: il russo della Toro Rosso ha preceduto, nella classifica dei tempi, Kimi Raikkonen, Ricciardo e Vettel. Quinto invece Max Verstappen che si è detto soddisfatto del lavoro effettuato oggi a bordo della sua RB15: ...

VIDEO F1 - Test Barcellona 2019 : highlights 20 febbraio. Kvyat davanti a tutti - grande Ferrari sul passo : Daniil Kvyat ha firmato il miglior tempo nella terza giornata dei Test F1 a Barcellona, il russo della Toro Rosso ha stupido tutti negli ultimi minuti della sessione pomeridiana e ha beffato Kimi Raikkonen. I due battistrada, separati da pochi millesimi, hanno però girato con gomme dalla mescola più morbida. Oggi la Ferrari si è concentrata sui long run e non sul giro secco, Sebastian Vettel non ha badato al cronometro e ha puntato sui long run ...

F1 - analisi terza giornata Test Barcellona 2019 : la Ferrari si conferma - Red Bull e Mercedes ci sono - Toro Rosso e Alfa Romeo stupiscono : Si è conclusa anche la terza giornata dei Test F1 di Barcellona 2019. Un mercoledì intenso quanto indicativo, sotto diversi punti di vista. Le vetture stanno sempre più prendendo forma e, finalmente, anche la Williams è apparsa sul tracciato del Montmelò. Davanti a tutti, ancora una volta la Ferrari? No, stavolta no. Il miglior tempo lo ha fissato, in chiusura di sessione, Daniil Kvyat con la Toro Rosso. Il russo ha cercato il ...

Diretta Test Formula 1 Barcellona 2019/ Kvyat strappa il primo tempo sul finale! : Diretta Test Formula 1 a Barcellona: info streaming video e tv, gli orari per la terza giornata di prove al Montmelò, oggi 20 febbraio 2019.

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati day3. Vettel macina chilometri - che marcia della Ferrari! Kvyat firma il miglior tempo : Terzo giorno di Test F1 collettivi andato in archivio a Barcellona (Spagna) e la prima novità di questo day-3 è non vedere una Ferrari davanti. È stato il russo della Toro Rosso Daniil Kvyat a firmare il miglior tempo, sfruttando alla perfezione negli ultimi minuti il compound C5 (il più morbido). Alle sue spalle il finlandese Kimi Raikkonen con la sua Alfa Romeo. Il Campione del Mondo 2007 ha spinto la C38 al limite ottenendo il tempo di ...

F1 – La terza giornata di Test a Barcellona si chiude nel segno di Kvyat - bene Raikkonen [TEMPI] : Kvyat si piazza davanti a tutti nella terza giornata di test di F1 a Barcellona: bene Raikkonen e Vettel Un’altra appassionante giornata in pista per i piloti della F1: i campioni delle quattro ruote hanno girato ancora sul circuito del Montmelò per la terza giornata dei test di Barcellona. Al termine di questa nuova giornata di lavoro in pista è Kvyat, col crono di 1.17.704 il più veloce: il 24enne russo ha piazzato la sua Toro ...