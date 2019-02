F1 - Test Barcellona 2019 : risultati day3. Vettel macina chilometri - che marcia della Ferrari! Kvyat firma il miglior tempo : Terzo giorno di Test di F1 collettivi andato in archivio a Barcellona (Spagna) e la prima novità di questo day-3 è non vedere una Ferrari davanti. Sì perché è stato il russo della Toro Rosso Daniil Kvyat a firmare il miglior tempo, sfruttando alla perfezione negli ultimi minuti il compound C5 (il più morbido). Una prestazione fatta anche per farsi notare e attirare l’attenzione di qualche sponsor. Alle sue spalle il finlandese Kimi ...

F1 – La terza giornata di Test a Barcellona si chiude nel segno di Kvyat - bene Raikkonen [TEMPI] : Kvyat si piazza davanti a tutti nella terza giornata di test di F1 a Barcellona: bene Raikkonen e Vettel Un’altra appassionante giornata in pista per i piloti della F1: i campioni delle quattro ruote hanno girato ancora sul circuito del Montmelò per la terza giornata dei test di Barcellona. Al termine di questa nuova giornata di lavoro in pista è Kvyat, col crono di 1.17.704 il più veloce: il 24enne russo ha piazzato la sua Toro ...

F1 - Risultati e classifica Test Barcellona 2019 : day-3. Kvyat firma il miglior tempo - Vettel e Hamilton puntano sui long run : Daniil Kvyat ha a sorpresa firmato il miglior tempo nella terza giornata dei Test F1 a Barcellona, il pilota della Toro Rosso ha stampato un eccezionale 1:17.704 proprio nell’ultimo quarto d’ora a disposizione e ha così battuto Kimi Raikkonen per 58 millesimi. Il finlandese della Alfa Romeo e il leader della classifica hanno usato le mescole più morbide per realizzare il tempone, terzo posto per il buono Daniel Ricciardo su Renault ...

F1 - Test di Barcellona : Raikkonen rovina la 'festa' Ferrari : l' Alfa Romeo di Kimi Raikkonen a spezzare l'egemonia della Ferrari nel terzo giorno di test sul circuito del Montmelò, a Barcellona. Il finlandese chiude la mattinata con il miglior tempo, fermando ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati 20 febbraio (mattina). Raikkonen sorprende tutti - ma ottimo passo per la Ferrari : La terza giornata dei Test pre-stagionali di Barcellona si è aperta con una sorpresa rispetto alle uscite precedenti, infatti al comando della classifica non c’è la Ferrari. Il miglior tempo della sessione mattutina è stato siglato dal finlandese Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), il quale è andato a caccia della prestazione montando un set di gomme C4 (le più morbide usate in questi giorni) e sfondando per la prima volta il muro ...

F1 – Test Barcellona - terminata la terza mattinata di lavoro : Raikkonen sorprendente - sfida tra ex compagni al Montmelò? [TEMPI] : Kimi Raikkonen è il pilota più veloce della sessione del mattino della terza giornata di Test di Barcellona di F1 E’ in corso sul circuito del Montmelò la terza giornata dei Test di F1 di Barcellona. Ancora si attende di vedere in pista la Williams, che solo oggi si sta muovendo ai suoi serratissimi box, dove pare che Norris abbia effettuato la prova sedile. Tutti gli altri team invece hanno proseguito il loro lavoro in pista: dopo ...

F1 – Test Barcellona - la Williams pronta a scendere in pista nella terza giornata : Dopo le prime due giornate di Test di Formula Uno a Barcellona la Williams potrebbe scendere in pista oggi in tarda mattinata Le Williams in questi primi Test pre-stagionali di Formula Uno non hanno percorso neanche un chilometro sul circuito di Barcellona. Il mistero sulle cause che hanno spinto la scuderia di Grove a rinunciare alle prime due giornate di prove in Catalogna non è ancora stato svelato. Oggi, durante la terza giornata di ...

