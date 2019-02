Ex attivisti M5s contestano Grillo al suo show | ' Ci hai tradito' - Beppe | ' Missione

M5s - anche Beppe Grillo nel mirino degli attivisti : "Ci hai traditi - dimettiti da Garante" : "Hanno tradito i nostri valori per le poltrone, sono diventati dei portavoce di Salvini", attaccano alcuni attivisti romani...

Ex attivisti M5s contestano Grillo al suo show : 'Ci hai tradito' - Beppe attacca Salvini : 'Non ragiona normalmente' : ... abbiamo una missione quasi impossibile, di far diventare leggermente intelligenti quelli della Lega, perché non è mica possibile coadiuvare i programmi così, perché vivono all'altro mondo". Grillo ...

La protesta degli attivisti M5s contro Beppe Grillo davanti al teatro : "Ci avete tradito" : "Ci avete tradito, Grillo si dimetta da Garante". Con tanto di cartelli un gruppo di attivisti, che fanno riferimento all'associazione del M5S del 2009, attende Beppe Grillo al teatro Brancaccio, dove il Garante terrà il suo show Insomnia. A guidare la protesta Francesca Benevento, consigliera del Municipio XII di Roma."Hanno tradito i nostri valori per le poltrone, sono diventati dei portavoce di Salvini", spiega Benevento esponendo un ...

M5S - ex attivisti contestano Grillo dopo il voto che evita il processo a Salvini 'Ci hai venduti' : Il tour di Beppe Grillo, con lo spettacolo Insomnia , fa tappa a Roma in uno dei momenti più difficili per il Movimento, a poche ore dal voto della giunta che ha detto no al processo per Matteo ...

attivisti M5s pronti a contestare Grillo : "Sfiduci Di Maio" : Gli Attivisti M5S sono sul piede di guerra: Beppe Grillo sarà in scena a Roma con il suo show Insomnia e loro sono pronti alla contestazione . All'esterno del Teatro Brancaccio, questa sera e domani, ...

Diciotti - l’appello di Pietro Grasso agli attivisti M5s : “Stanno scaricando su di voi la responsabilità. Vi prendono in giro” : “Pensateci bene. Oggi vale per i naufraghi sulla nave Diciotti, e domani? Un futuro ministro dell’Interno, per un presunto fine politico di sicurezza nazionale, potrà con lo stesso principio chiudere dentro una scuola, una caserma o uno stadio, cittadini italiani e stranieri. Col diritto e coi diritti fondamentali non si scherza. Vi stanno prendendo in giro, fatevi sentire!”. Questo l’appello che Pietro Grasso, senatore di LeU ...

Diciotti - Pesco (M5S) : “Non bisognava derogare scelta agli attivisti”. Battelli : “Bel momento di democrazia” : Mentre sono in corso le votazione on-line sulla piattaforma ‘Rousseau‘ degli attivisti M5S se decidere di dar seguito oppure no alla richiesta del Tribunale dei Ministri di Catania, alla richiesta di poter processare il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per il ‘caso Diciotti‘, il senatore pentastellato e Presidente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama, Daniele Pesco, ai microfoni ...

Gilet gialli - pinze e guanti : gli attivisti del M5S Arezzo puliscono la zona stadio : Domenica 17 febbraio 2019 ventinovesima tappa di PuliAMO Arezzo, l'iniziativa di pulizia urbana collettiva volta a coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza nel tenere pulito l'ambiente e mantenere ...

Diciotti - Giarrusso (M5s) : “Gli attivisti capirebbero il no al processo per Salvini. Nostri principi non sono in discussione” : Sul caso Diciotti i 5 stelle non hanno ancora deciso come votare e sul tavolo resta l’ipotesi di consultare gli iscritti con un voto online. Ma intanto il senatore M5s Mario Giarrusso, al termine della riunione della Giunta per le immunità di Palazzo Madama, ha detto che se il Movimento dovesse scegliere di negare il processo a Matteo Salvini non avrebbero difficoltà a spiegarlo ai loro sostenitori: “Se la base capirebbe? Non esiste ...

Diciotti - Giarrusso : "No a procedere? attivisti M5s capirebbero" : In secondo luogo, non condivido l'assunto che se questa è una mia linea politica, di per sé diventa una linea politica dello Stato, altrimenti dovremmo dedurre che decido io, che lo Stato sono io". E'...

M5s verso il no all'autorizzazione a procedere contro Salvini. Giarrusso : "Gli attivisti capiranno" : La base del Movimento 5 stelle capirebbe un 'no' all'autorizzazione a procedere contro il ministro Salvini? "Non esiste la base, ci sono gli attivisti che sono con noi. E gli attivisti capiscono, capiscono..". L'ha detto il senatore 5S Mario Michele Giarrusso al termine della riunione della Giunta per le immunità di Palazzo Madama sul caso Diciotti. Nessuno dei 7 senatori 5s della Giunta è intervenuto nella discussione, come ha ...