blogo

: Evil, i creatori di The Good Wife lavorano ad una nuova serie tv per la Cbs - SerieTvserie : Evil, i creatori di The Good Wife lavorano ad una nuova serie tv per la Cbs - Varych4 : Evil, i creatori di The Good Wife lavorano ad una nuova serie tv per la Cbs - tvblogit : Evil, i creatori di The Good Wife lavorano ad una nuova serie tv per la Cbs -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019)Il confine tra scienza e religione e tra fenomeni paranormali e la ricerca ossessiva di una spiegazione logica ad episodi apparentemente inspiegabili è già stato ampiamente trattato in televisione. Bastino due titoli, X-Files e Fringe, per rendere l'idea di come il sovrannaturale sia materiale appetibile per un autore televisivo. Quando gli autori, però, sono una coppia che negli ultimi anni ci ha regalato due cult e mezzo, allora bisogna rizzare le antenne.Stiamo parlando di Robert e Michelle King, gli artefici di The, dello spin-off TheFight e del dimenticato Braindead, che dopo tre anni tornano a scrivere per la Cbs affrontando, appunto il tema del sovrannaturale. Il titolo del loro nuovo progetto, di cui il network per ora ha solo ordinato il pilot, è, e contrappone scienza e religione in un'indagine su fenomeni inspiegabili.prosegui la ...