Europee | M5S-Lega smentiscono ipotesi di uno stesso gruppo parlamentare

Livorno - il sindaco Nogarin (M5s) si candida alle Europee : “Non sto scappando dai processi - rinuncerò a immunità” : “Martedì prossimo leggerete il mio nome tra quelli dei candidati alle Europee del Movimento 5 stelle, quindi non farò il secondo mandato da sindaco”. Il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, in apertura di una conferenza stampa convocata appositamente in sala giunta ha sciolto le riserve dichiarando ufficialmente che non si ricandiderà alle prossime amministrative ma correrà per le parlamentarie del M5s per un seggio alle Europee. ...

Salvini e M5S : «Nessun gruppo unico per le Europee» : Sia Matteo Salvini che M5S escludono l'ipotesi di un gruppo unico per le Europee. Il ministro dell'Interno ha parlato stamani a Rtl 102.5. sulle ipotesi di un accordo rafforzato con...

Salvini : 'Mai gruppo unico con M5S per Europee' : Il ministro dell'Interno ha parlato stamani a Rtl 102.5. sulle ipotesi di un accordo rafforzato con M5s in vista delle europee. 'Non sto ragionando di gruppi unici di alleanze: le europee saranno un'...

Europee : Matteo Salvini 'corteggia' i socialisti romeni e dice no al gruppo unico con M5S : Le elezioni Europee 2019 sono ormai alle porte ed i 27 Stati membri si preparano al voto. E mentre il Movimento Cinque Stelle è ancora alla ricerca di partner, la Lega di Matteo Salvini pare muoversi su un doppio binario. Il segretario del Carroccio, infatti, sta cercando alleati all'interno del prossimo europarlamento, ma non solo; dopo essersi avvicinato a Ungheria e Polonia, ha invitato Bucarest ad aderire al gruppo sovranista. Il ...

Sondaggi elettorali Quorum : Europee - Lega davanti a tutti - calano M5S e Pd : Sondaggi elettorali Quorum: europee, Lega davanti a tutti, calano M5S e Pd europee, Tav, autonomia. Tanta la carne al fuoco nell’ultimo Sondaggio realizzato da Quorum per la trasmissione Il Confine su SkyTg24. Partiamo dalle intenzioni di voto per le europee di maggio. Il 57,2% degli intervistati afferma che sa già cosa votare mentre il 33,2% ha deciso che non voterà, gli indecisi sono il 9,6%. La Lega rimane la prima forza ...

Salvini : 'Nessun gruppo unico con M5s per le Europee' : Mentre crescono i malumori tra i pentastellati sull'alleato di governo, Salvini smentisce l'ipotesi di un'alleanza con il M5s in vista delle Europee di maggio. "Non sto ragionando su gruppi unici" per ...

Salvini : «Nessun gruppo unico con M5S per le Europee» : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha parlato stamani a Rtl 102.5. sulle ipotesi di un accordo rafforzato con M5s in vista delle europee. «Non sto ragionando di gruppi unici di...

Salvini : 'Nessun gruppo unico con M5S per le Europee' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha parlato stamani a Rtl 102.5. sulle ipotesi di un accordo rafforzato con M5s in vista delle europee. 'Non sto ragionando di gruppi unici di alleanze: le ...

L'idea del leghista Borghi : la Lega vincerà alla Europee - M5S si unisca : Era il piano segreto, da non rivelare fino alle elezioni. Ma il leghista Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio, non si tiene e lo rende pubblico: «Dopo le Europee sono possibili nuovi ...

Europee - la strategia di Salvini : "Nessun gruppo unico col M5S" : La voce circolata nelle scorse ore era quella che vedeva la Lega e il Movimento 5 Stelle in un unico gruppo a Strasburgo. Una voce corroborata dal presidente della Commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi che ieri, a margine della European Parliamentary Week, ha annunciato all'Adnkronos che il Carroccio, che nella prossima legislatura sarà uno dei partito con più seggi al parlamento europeo, punta a creare "un fortissimo gruppo ...

Salvini : dopo le Europee nessun gruppo unico M5S-Lega : «Incontrerò a brevissimo» il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha poi promesso il vicepremier, che non può ignorare i segnali preoccupanti per l'andamento dell'economia italiana che ...

Europee - Salvini : no gruppo unico con M5S : 8.48 "Non sto ragionando di gruppi unici di alleanze(...).Come Lega abbiamo le idee chiare su come deve cambiare l'Europa". Così il ministro dell'Interno Salvini a Rtl sull'ipotesi di un accordo rafforzato con i 5 Stelle: "Abbiamo già i nostri alleati a livello internazionale". Poi sul caso Diciotti: anche se "fosse stato autorizzato il processo (...) il Governo non sarebbe dipeso dalle sorti di Salvini".Infine,Alitalia non dev'essere ...

SONDAGGI POLITICI/ Sovranisti-boom alle Europee : 27 seggi a Lega - crisi M5s al 25 - 7% : SONDAGGI POLITICI verso le Elezioni Europee: M5s ko, Ppe e Pse calano. Vola la Lega di Matteo Salvini con i sovranisti: primi in Italia, secondi in Ue

L'attesa per il voto M5s su Salvini e i sondaggi in vista delle Europee : Forse più che da cena è argomento da dopo cena, perché il voto sulla piattaforma tecnologica (non ti dico) Rousseau dovrebbe continuare ancora a serata avviata e sull'orario di diffusione dei risultati non giureremmo. Si parla ovviamente del famoso voto che distorce il noto precetto in "il tuo parla