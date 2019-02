Europa League | le partite dei sedicesimi delle italiane in tv | Inter-Rapid Vienna su Tv8

Probabili formazioni Siviglia-Lazio - Europa League 2019 : ritorno sedicesimi : Oggi alle ore 18.00 la Lazio affronterà in trasferta il Siviglia nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Dopo la sconfitta 1-0 dell’andata, i biancocelesti si presenteranno allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan per tentare l’impresa e ribaltare il risultato. Una partita quindi molto delicata, in cui saranno decisive anche le scelte tattiche dei due allenatori. Andiamo quindi a scoprire le Probabili formazioni. Nella Lazio Simone ...

Europa League - Siviglia-Lazio - Inzaghi ci crede : "Arriviamo arrabbiati" : Simone Inzaghi crede nella rimonta. Anche con una Lazio sicuramente non al top - ma non più a pezzi come domenica a Genova - anche con il peso di uno 0-1 sulle spalle, anche con la certezza di dover ...

Calcio - Europa League 2019 : Siviglia-Lazio - biancocelesti a caccia della remuntada : Due sconfitte consecutive, subito dopo un periodo che sembrava essere davvero favorevole. Si è interrotto il super inizio di 2019 per quanto riguarda la Lazio che ora va a caccia di una svolta. Domani, giornata ed orario insolito, di mercoledì alle 18.00, si svolgerà allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League che vede impegnati i biancocelesti in casa del Siviglia. All’andata un 1-0 che sta ...

Pronostici Europa League - 20-21 Febbraio 2019 : Consigli Scommesse e Pronostici Europa League 20-21 Febbraio 2019.Mercoledì 20 Febbraio 2019, Siviglia e Lazio apriranno le danze del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Lazio che con le tante defezioni e la sconfitta dell’andata, è chiamata ad una vera e propria impresa.Partita di ritorno nettamente migliore per Napoli ed Inter, entrambe vittoriose nel match di andata. Analizziamo tutte le partite di ritorno dei ...

Siviglia-Lazio - probabili formazioni - Europa League 2019 : ritorno sedicesimi : Servirà un’autentica impresa alla Lazio per conquistare l’accesso agli ottavi di finale dell’Europa League 2018-2019 di calcio. La formazione biancoceleste volerà in Spagna per affrontare mercoledì 20 febbraio il Siviglia nella gara di ritorno dei sedicesimi dopo aver perso all’Olimpico la partita di andata. Gli uomini di Simone Inzaghi dovranno ribaltare in trasferta il punteggio di 0-1 rimediato la scorsa settimana, ...

Napoli-Zurigo probabili formazioni - Europa League 2019 : ritorno sedicesimi : Tutto facile all’andata: 3-1 in Svizzera che ha praticamente già chiuso la pratica. Ora una passerella al San Paolo per il Napoli nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League: la compagine di Carlo Ancelotti affronta lo Zurigo, una vera e propria formalità. Giovedì 21 febbraio il target sarà quello di archiviare la pratica, esprimendo un buon calcio davanti al proprio pubblico e dando continuità ai propri risultati. In campionati i ...

Inter-Rapid Vienna probabili formazioni - Europa League 2019 : ritorno sedicesimi : Giovedì sera l’Inter ospiterà a San Siro il Rapid Vienna nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La scorsa settimana, nella partita d’andata all’Allianz Stadion, i nerazzurri hanno prevalso per 1-0, grazie al rigore realizzato da Lautaro Martinez al 39’. Un risultato che permette quindi all’Inter di poter gestire con maggiore serenità questa sfida, che i nerazzurri vorranno comunque vincere per dare continuità alle ...

Lazio - per andare agli ottavi di Europa League serve solo vincere a Siviglia : Dopo la sconfitta dell'ultimo minuto rimediata in campionato contro il Genoa, che a Marassi si è imposto per 2-1 in rimonta, per la Lazio di Simone Inzaghi è già tempo di pensare alla prossima partita. La squadra biancoceleste sarà impegnata mercoledì 20 febbraio (con calcio di inizio programmato per le ore 18.00) nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League con il Siviglia allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán della città andalusa. I ...

Lazio - Milinkovic-Savic ci sarà in Europa League : completo recupero da infortunio : La sconfitta in Europa League subita dal Siviglia e quella rimediata a Genova contro i rossoblu guidati da Prandelli. Non è proprio il migliore dei momenti per la Lazio di Simone Inzaghi, che già tra ...

Napoli-Zurigo - Europa League : partita in diretta tv su Sky il 21 febbraio alle 18 : 55 : Il Napoli, reduce dal pareggio per 0-0 contro il Torino in campionato, affronterà lo Zurigo nella partita di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League. Il match verrà disputato giovedì 21 febbraio alle ore 18:55. L’appuntamento sarà allo stadio San Paolo, con diretta tv esclusivamente su Sky. Per questa volta non ci sarà modo di guardare l’incontro in chiaro su TV8, dove verrà trasmessa la sfida tra Inter e Rapid Vienna. In attesa di ...