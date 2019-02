Eruzione Etna | chiuso lo spazio aereo dell’Aeroporto di Catania dalle 18

Eruzione Etna - aeroporto di Catania : emissione di cenere - chiusi 2 settori dello spazio aereo : A causa dell’Eruzione dell’Etna, “dalle ore 8:30 di oggi mercoledì 20 febbraio, sono chiusi 2 settori dello spazio aereo” dell’aeroporto Fontanarossa di Catania: lo spiega la SAC in una nota. “Limitazioni a 4 arrivi ogni ora: possibili ritardi e disagi anche su partenze. Per qualsiasi informazione sui singoli voli rivolgersi a compagnie aeree.” Informazioni sull’operatività generale ...

Etna - Eruzione ed emissione di cenere : chiuso settore dello spazio aereo : A causa della ripresa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi dell’aeroporto Fontanarossa di Catania ha disposto la chiusura di un settore dello spazio aereo dalle ore 14:30 di oggi. Saranno consentiti 4 arrivi ogni ora: tutti i voli potranno quindi subire ritardi e disagi. I passeggeri viene consigliato di informarsi sullo stato del proprio volo esclusivamente con le ...

Etna : la grande Eruzione del 251 d.C. che minacciò Catania fu preceduta da un forte terremoto [GALLERY] : Secondo la ricostruzione proposta dalle fonti storiche, un anno dopo la morte di Sant’Agata (Santa Patrona della città di Catania), nel 252 d.C. si verificò una grande eruzione dell’Etna: il vulcano avrebbe eruttato ingenti quantità di lava, che arrivarono a minacciare direttamente la città di Catania. Soltanto un miracolo della Santa, il cui velo, secondo alcuni storici, sarebbe stato portato incontro al fiume di lava, avrebbe evitato il ...

Terremoto nel catanese - l'Eruzione dell'Etna vista dallo spazio : Un pennacchio di cenere che si alza dall'Etna. Due giorni dopo la violenta scossa di Terremoto che ha colpito il catanese , il 28 dicembre, un satellite della Nasa ha registrato questa immagine da una ...

Eruzione Etna : quasi 5mila i sopralluoghi in corso dopo il terremoto - migliaia gli sfollati e centinaia di case inagibili : Continua senza sosta l’opera dei tecnici incaricati di verificare le abitazioni danneggiate dal terremoto di magnitudo 4.8 che nel giorno di Santo Stefano ha colpito i comuni alle pendici dell’Etna: sono salite a 4.733 le richieste di sopralluoghi, 1.265 sono state già eseguite. Le case inagibili sono 338, quelle parzialmente agibili 337 e 590 quelle agibili. Controllate 47 scuole: 38 sono agibili, 7 parzialmente inagibili, due non ...

Terremoto Catania - 1.100 sfollati passeranno la Notte di San Silvestro fuori casa. L’Eruzione dell’Etna ha spostato il suolo del vulcano fino a 50cm [DATI] : A seguito dell’eruzione dell’Etna iniziata il 24 dicembre 2018, e dello sciame sismico che ha accompagnato questo evento e perdura tuttora, nel quadro delle attività coordinate dal Dipartimento della protezione civile, i ricercatori dell’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche (Irea-Cnr) e delle Sezioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ...