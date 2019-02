Energia elettrica | crescono clienti domestici nel mercato libero

Ruba 12mila euro di Energia elettrica - il giudice la rimette in libertà perché è povera : La donna, una 64enne con un passato di ristrettezze e privazioni, non poteva pagare l'energia elettrica

Vittoria - due arresti per furto di Energia elettrica : Due arresti a Vittoria per furto aggravato di energia elettrica. Sono stati eseguiti lo scorso 13 febbraio durante alcuni controlli della Polizia.

Energia del territorio : la Centrale Idroelettrica Alcantara I Salto di Enel Green Power aprirà le porte ai visitatori : Dalle acque del fiume Alcantara, ogni giorno, viene prodotta Energia pulita all’interno dell’impianto idroelettrico di Castiglione di Sicilia (Ct), che è in grado di soddisfare il fabbisogno delle comunità vicine in modo naturale, sicuro e sostenibile. Dalle stesse acque dell’Alcantara e dai numerosi affluenti – che dai territori di Castiglione e Francavilla di Sicilia scendono alle pendici dell’Etna – vengono coltivati da ...

Energia elettrica : a dicembre 2018 la domanda in Italia è stata di 26 - 5 miliardi di kWh : Nel mese di dicembre 2018, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 26,5 miliardi di kWh, in diminuzione dell’1,5% rispetto allo stesso mese del 2017. L’andamento della domanda ha risentito dell’effetto temperatura e calendario: quest’anno, infatti, dicembre ha avuto un giorno lavorativo in più (19 vs 18) ma ha fatto registrare una temperatura media ...

Maltempo Marche : Energia elettrica ripristinata nel Maceratese : Grazie a una task force di 40 tecnici di E-distribuzione, alle 17.30 è tornata alla normalità l’erogazione dell’energia elettrica in alcuni comuni del Maceratese rimasti al buio: una situazione che ha interessato complessivamente un centinaio di famiglie, soprattutto nei comuni di Gagliole e Camerino. Le criticità erano state causate dal ghiaccio, che si è accumulato su alcuni manicotti a innesto, e dai rami che, appesantiti dalla ...

Borsa elettrica - in calo il prezzo medio di acquisto dell'Energia elettrica - GME - : Registrato un calo del prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica. Nella settimana terminata domenica 20 gennaio 2019, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa elettrica, PUN, si ...

I NUMERI/ Le due brutte sorprese nei consumi di Energia elettrica : Sono stati diffusi i dati relativi ai consumi elettrici nel nostro Paese, che ci dicono almeno due cose interessanti sull'Italia dell'energia

La CIA Due Mari chiede l’intervento del Prefetto per ripristinare l’Energia elettrica a nord di Castellaneta : Taranto. La CIA Due Mari chiede l’intervento autorevole di S.E. Il Prefetto di Taranto dott. Donato Cafagna verso l’ENEL affinché

Il nostro cane ci darà l'Energia elettrica. Nel modo più inaspettato possibile : Quello della cacca dei cani è un problema universale. Civile prima di tutto: in molti continuano, nonostante le regolari raccomandazioni di tutte le amministrazioni locali, a non raccogliere gli escrementi del proprio animale domestico abbandonandoli al proprio destino sui marciapiedi delle nostre città; ma anche un problema ecologico perché anche chi, da buon cittadino, raccoglie diligentemente la cacca del proprio cane poi non ha modo di ...

Rubano 11mila euro di Energia elettrica : arrestati due giovani - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : I carabinieri della Stazione di Ostuni hanno tratto in arresto per furto aggravato continuato di energia elettrica Sabino Mastrorilli 28enne, originario della provincia di Bari, e Angelo Soleti, ...

Auto elettrica : ecco quanto inquina se l’Energia arriva dal carbone : L’elettrificazione sembra essere considerata da tutti la panacea al problema delle emissioni inquinanti prodotte dai nostri veicoli. Ma, se l’energia elettrica necessaria all’alimentazione arriva dalla lavorazione del carbone, questi veicoli potrebbero inquinare come o più della controparte con motore termico? Questa è la domanda che si pongono i più scettici riguardo il passaggio all’elettrico e alla quale uno studio di Bloomberg ...

Ciminna - furto di Energia elettrica : arrestato ex fiancheggiatore di Provenzano : I carabinieri hanno arrestato un uomo di 79 anni, Angelo Tolentino , che aveva allacciato abusivamente l impianto elettrico di casa sua, in corso Umberto I, a Ciminna, con la rete pubblica. Tolentino ...

Rincari Energia elettrica - nasce un gruppo di acquisto : Un 2018 all'insegna dei Rincari dell'energia in Sardegna. Lo denuncia il Codacons, che ha elaborato uno studio sulla maggiore spesa subita dalle famiglie residenti in regione nell'ultimo anno a causa ...

Palermo : favorì latitanza Provenzano - arrestato per furto di Energia elettrica : Palermo, 14 gen. (AdnKronos) - Era salito agli onori della cronaca per aver coperto la latitanza del super boss Bernardo Provenzano e nel 2005 era stato arrestato dai carabinieri nell’ambito dell’operazione 'Grande mandamento' che sgominò la maglia di fiancheggiatori del superlatitante. Angelo Tolen