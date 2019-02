Elezioni Sardegna | non chiamatele regionali | la guida al voto per il nuovo

Elezioni Sardegna - non solo regionali : la guida al voto per il nuovo Governatore : La Sardegna torna al voto. Dopo le suppletive a Cagliari domenica si vota per le Elezioni regionali 2019. Tutti i candidati...

Elezioni regionali Sardegna 2019 - chi sono i candidati e come si vota : Domenica 24 febbraio si voterà per le Elezioni regionali in Sardegna: i cittadini saranno chiamati a eleggere il nuovo presidente di Regione e i 60 consiglieri. Tutte le informazioni sulle modalità di voto, la legge elettorale vigente e i candidati che si sfideranno, ricordando anche quanto successo alle regionali del 2014 e alle politiche del 2018.Continua a leggere

Elezioni Sardegna - la dichiarazione di Giorgia Meloni che non piacerà ai grillini : Giorgia Meloni prepara il terreno per le Elezioni in Sardegna “In Sardegna finirà come in Abruzzo: dopo un’amministrazione di sinistra vincerà il centrodestra”. È quanto ha detto arrivando a Olbia, prima tappa della due giorni in Sardegna, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “In cinque anni il centrosinistra non ha obiettivamente concluso nulla e … L'articolo Elezioni Sardegna, la dichiarazione di Giorgia Meloni che non ...

Elezioni regionali : domenica 24 febbraio si vota in Sardegna : Dopo la tornata elettorale abruzzese dello scorso 10 febbraio, il 24 dello stesso mese toccherà alla Sardegna votare per il rinnovo delle giunta e del presidente della regione e il Movimento Cinque Stelle rischia di ottenere un nuovo fallimento. Alcuni sondaggi evidenziano un'elevata preferenza per il candidato del centrodestra Christian Solinas, il secondo posto sembra spettare al centrosinistra con Massimo Zedda, attualmente sindaco di ...

Matteo Salvini - giudici scatenati contro la Lega : sì al ricorso - vietate le Elezioni in Sardegna? : Un ricorso presentato da un cittadino al Tar della Sardegna e in tutti i collegi dell' isola, il cui esame è stato accolto dal tribunale civile di Sassari, rischia di creare il caos attorno alle ...

Le liste dei candidati alle Elezioni regionali Sardegna 2019 - Sky TG24 - : Corsa a sette, senza nessuna donna, tra gli sfidanti per succedere a Francesco Pigliaru il prossimo 24 febbraio: per il centrodestra c'è Christian Solinas, per il centrosinistra Massimo Zedda, per il ...

Elezioni regionali Sardegna 2019 - come si vota - Sky TG24 - : Il 24 febbraio urne aperte dalle 7 alle 22. Sono sette i candidati che si contendono la carica di governatore, dopo la decisione del presidente uscente Francesco Pigliaru di non ricandidarsi

Latte sulle Elezioni in Sardegna. Perché protestano i pastori sardi : Sabato hanno bloccato le strade, versato Latte sull'asfalto, ora è tempo di ultimatum. I pastori sardi hanno minacciato di bloccare i seggi in tutta la Sardegna per le elezioni regionali di domenica 24 febbraio se non verrà trovata una soluzione in pochi giorni alla vertenza sul prezzo del Latte.

Sardegna - i pastori alla guerra del latte : «Pronti a bloccare le Elezioni» : Dalle strade bloccate e invase dal latte buttato per protesta all’assalto ai tir provenienti dalla penisola, sino all’annuncio: «Pronti a bloccare le elezioni regionali». La protesta dei pastori sardi che rivendicano prezzo congruo per il latte ovicaprino (1 euro al litro contro gli attuali 60 centesimi)non si ferma. Anzi, la tensione sale e cominciano a scattare le prime denunce in un clima che si preannuncia sempre più ...

La protesta dei pastori : 'Bloccheremo le Elezioni in Sardegna'. Decine di litri di latte gettati in strada : Continua la protesta dai pastori sardi per il crollo del prezzo del latte. Questa mattina oltre un centinaio di contestatori ha fermato i tir frigo imbarcati nello scalo di Porto Torres, Sassari,: gli ...

Elezioni regionali Sardegna 2019 : data - sondaggi e rimborsi elettori : Elezioni regionali Sardegna 2019: data, sondaggi e rimborsi elettori data Elezioni regionali Sardegna 2019 Questo mese non si voterà soltanto in Abruzzo, appuntamento fissato al 24 febbraio 2019 con il rinnovo degli organi regionali e l’elezione del Governatore in Sardegna. Elezioni regionali Sardegna 2019: la legge elettorale La legge elettorale sarda prevede che venga eletto Presidente della Regione il candidato più votato. Dunque, ...

Sondaggi Elezioni in Sardegna : Solinas in testa - M5S in svantaggio pure sul centrosinistra : Stando ai primi Sondaggi elettorali effettuati dall’istituto di ricerca Swg per il quotidiano locale La Nuova Sardegna, il candidato alla presidenza della regione Sardegna del Movimento 5 Stelle, Francesco Desogus, partirebbe in svantaggio, non solo su Christian Solinas del centrodestra, ma pure sul candidato del centrosinistra Massimo Zedda. Sono i primi risultati riportati sul quotidiano locale a proposito delle elezioni regionali che si ...

Elezioni in Sardegna - Frailis : «Ho vinto da indipendente - senza grandi big del Pd al mio fianco» : CAGLIARI - «L'ho chiesto, anzi preteso, come condizione per accettare la candidatura: che non venisse da Roma nessuno dei leader del Pd. E che nel simbolo di Progressisti per la Sardegna non ci fosse ...