Elezioni europee | alla fine in Ue l’Italia è quella che sta meno peggio

Livorno. Filippo Nogarin candidato alle Elezioni europee : Lascerà la poltrona di sindaco direzione Parlamento Europeo. “Martedì prossimo leggerete il mio nome tra quelli dei candidati alle europee

Il sindaco di Livorno Filippo Nogarin - del Movimento 5 Stelle - ha detto che non cercherà un secondo mandato e si candiderà alle Elezioni europee : Il sindaco di Livorno Filippo Nogarin, eletto nel 2014 con il Movimento 5 Stelle, ha detto che non si ricandiderà alle elezioni comunali, ma a quelle per il Parlamento Europeo. Nogarin era diventato il primo sindaco non di sinistra o

Livorno - il sindaco Filippo Nogarin non si ricandida : correrà alle Elezioni Europee : Lascia Livorno e prova a volare a Bruxelles. Il sindaco del Movimento 5 Stelle, Filippo Nogarin, ha deciso: non si ricandiderà per un secondo mandato e correrà nella circoscrizione centro alle elezioni Europee di maggio. Il primo cittadino, che insieme a Virginia Raggi e Chiara Appendino è uno dei sindaci più rappresentativi del Movimento, lascia Livorno dopo cinque anni di mandato. Adesso il candidato del M5S alle amministrative di maggio sarà ...

Elezioni europee 2019 - anche Twitter si arma contro le fake news : Twitter (Pixabay) anche Twitter, dopo Google e Facebook, scende ufficialmente in campo contro il pericolo della disinformazione in campagna elettorale in vista delle prossime europee di maggio. La Commissione europea continua a chiedere sforzi sempre maggiori ai giganti tech perché facciano di tutto per fermare campagne di disinformazione come quelle che hanno portato alla Brexit. Twitter, seguendo le orme dei colleghi, darà dunque maggiori ...

Elezioni europee : FI - fronte europeista con Svp e Patt : Il partito lo riferisce in una nota prima di aggiungere che il Ppe è la famiglia politica maggiormente rappresentata in ciascuna delle istituzioni europee e raccoglie le forze europeiste moderate, ...

Elezioni europee - sondaggi : Lega primo partito : I non iscritti scendono da 22 a 10; gli altri, cioè i gruppi che per ora non hanno una precisa affiliazione politica , tra cui la Lrem di Macron, sono 58; di essi 18 sono francesi, nessuno è italiano.

Elezioni europee - il sondaggio : Lega al 32 - 7% è il secondo partito in Ue. Ppe e Socialisti senza maggioranza : La Lega primo partito in Italia e secondo partito al Parlamento europeo dove Socialisti e Popolari non riescono però a ottenere la maggioranza, cioè 353 parlamentari. Un numero di seggi che si potrebbe raggiungere con un’alleanza tra Socialisti, Popolari e Liberali avrebbe una maggioranza confortevole, che diverrebbe inattaccabile se imbarcasse anche i Verdi. È quanto emerge dalle prime proiezioni raccolte dal Parlamento Ue, basate su dati ...

Lega primo partito italiano - secondo nella Ue. Le proiezioni sulle Elezioni europee : La Lega sarebbe il primo partito italiano con più eletti alla futura Eurocamera, passando dagli attuali 6 eurodeputati a 27, ed il secondo dopo i tedeschi della Csu/Cdu che ne avrebbero invece 29. Lo dicono le prime proiezioni del Parlamento europeo sui seggi della futura Eurocamera dopo le europee a fine maggio, proiezioni basate su sondaggi condotti nel nostro Paese nelle settimane precedenti.Il M5S salirebbero da 14 a 22. Crollerebbe ...

PD - Matteo Renzi annuncia : 'Non mi candido alle Elezioni Europee' - Sky TG24 - : L'ex premier ha rivelato che non si presenterà alle prossime europee e sull'idea di fondare un partito ha ammesso: "Ci ho pensato due volte, ma i partiti personali non servono"

Elezioni europee - sondaggi : Lega primo partito italiano - secondo nell'Ue : La Lega primo partito italiano con più eletti all'Europarlamento, passando dagli attuali 6 eurodeputati a 27, e il secondo dopo i tedeschi della Csu/Cdu che ne avrebbero invece 29. Lo...

Le Elezioni europee non distruggeranno l’Unione : Anche se i partiti antieuropei probabilmente vinceranno un terzo dei seggi nel prossimo Parlamento, molto probabilmente saranno così divisi che non dovrebbero causare molti danni. Leggi

Candidati Elezioni europee 2019 : nomi e liste in Italia a febbraio : Candidati Elezioni Europee 2019: nomi e liste in Italia a febbraio Elezioni Europee 2019, i Candidati Le Elezioni Europee si avvicinano: l’appuntamento, come è noto da tempo, è fissato al 26 maggio. Nel frattempo, cominciano a emergere le prime notizie sui Candidati dei vari partiti. Le novità più importanti su questo fronte provengono dal Movimento 5 Stelle. I pentastellati hanno aggiornato le regole per presentarsi alle Europarlamentarie ...

