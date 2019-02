E' il giorno del Samsung S10 - ma forse sappiamo già tutto : Un pulsante sbagliato e la sorpresa è rovinata. Sono bastati 30 secondi andati in onda per errore su una tv norvegese a vanificare lo show preparato a Londra da Samsung per il lancio del nuovo S10. Dopo la criptica ed evocativa campagna pubblicitaria realizzata in luoghi iconici di alcune metropoli – da piazza del Duomo a Milano a Time square a New York – la casa coreana era stata abile a rilasciare indiscrezioni in pillole sul nuovo smartphone ...

Inter - per Icardi il giorno delle visite mediche. All'Humanitas per 45 minuti : Circa 45 minuti di accertamenti, poi via, accompagnato dalla moglie Wanda e dal padre, insieme ai quali era arrivato All'Humanitas poco prima di mezzogiorno, l'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi. La ...

Inter - per Icardi il giorno delle visite mediche. All'Humanitas per 45 minuti : Circa 45 minuti di accertamenti, poi via, accompagnato dalla moglie Wanda con cui era arrivato All'Humanitas, l'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi. La società aveva disposto per la giornata di oggi ...

L’uomo del giorno – Compleanno Mihajlovic : “il mio sogno impossibile? Riabbracciare mio padre” : “Chi me lo avrebbe detto che avrei festeggiato i 50 anni vedendo l’Isola dei Famosi?”. Sinisa Mihajlovic festeggia oggi 50 anni e passerà il Compleanno davanti la tv per seguire le figlie a ‘L’Isola dei Famosi’. Intervista alla Gazzetta dello sport, parlando della sua adolescenza, della famiglia d’origine e dei suoi sogni: “Quando si parla di sogni non penso ad alzare una Champions League o ...

Antonio Albanese e Beppe Sala volontari per un giorno alla mensa dell’Opera San Francesco : “Qui la vera solidarietà milanese” : Il sindaco di Milano Beppe Sala e il comico Antonio Albanese sono stati volontari per un giorno all’Opera San Francesco, servendo alla mensa di Corso Concordia. Una giornata diversa tra un piatto di pasta, una battuta e un sorriso. L'articolo Antonio Albanese e Beppe Sala volontari per un giorno alla mensa dell’Opera San Francesco: “Qui la vera solidarietà milanese” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Celebrazione del giorno del Ricordo in Aula consiliare alla presenza di Simone Cristicchi : Un'esperienza umana ed artistica, dalla quale sono scaturiti gli spettacoli teatrali Magazzino 18 e il più recenteEsodo, un racconto per voce, parole e immagini, che Cristicchi sta portando in tour ...

Le notizie del giorno – La decisione di Icardi ed i problemi di salute di Khedira : Le notizie del giorno – Compleanno amaro per l’attaccante Mauro Icardi, il calciatore nerazzurro ha spento 26 candeline e ha festeggiato in compagnia della moglie Wanda Nara e i figli nella loro villa sul lago di Como. L’attaccante argentino su Instagram ha postato una foto che lo ritrae sorridente sullo sfondo del lago abbracciato alla moglie-agente mentre la moglie sul profilo ha pubblicato un’immagine della famiglia al ...

Noemi canta Domani è un altro giorno - colonna sonora del lungometraggio di Giallini e Mastandrea (video e testo) : Noemi canta Domani è un altro giorno e sbarca al cinema per il lungometraggio di Marco Giallini e Valerio Mastandrea che sarà al cinema a partire dal 28 febbraio prossimo come annunciato dall'artista sui suoi canali social ufficiali. Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni esce nel 1971 per pubblicazione della Ariston, con testo di Giorgio Calabrese e Jerry Chesnut. Si tratta di una cover di The wonders you perform di Tammy Wynette, poi ...

Oroscopo del giorno 21 febbraio : giovedì la Luna cambia segno - eros e fortuna ai bilancini : L'Oroscopo del giorno 21 febbraio annuncia splendide opportunità di centrare gli obbiettivi, sia in amore che nel lavoro, per gli amici Bilancia. Infatti, le previsioni zodiacali di metà settimana favoriscono proprio questo amabile segno d'Aria. Ma cos'è che lo renderà quasi invincibile da eventuali vicissitudini mese in conto dalla quotidianità? Ebbene, a favorire il periodo ai deliziosi amici "bilancini" sarà senz'altro l'ingresso della Luna ...

Oggi è il giorno della “superluna” : Significa che la Luna apparirà più grande del solito: perché? E da dove viene il termine "superluna"?

F1 – Test Barcellona : secondo giorno di lavoro al Montmelò - tutte le immagini del Day-2 [GALLERY] : La Ferrari in pista con Leclerc, mentre la Mercedes alterna Hamilton e Bottas come nella giornata di ieri. In Red Bull debutta Gasly, Ricciardo al volante della Renault secondo giorno di lavoro a Barcellona, prosegue la sessione di Test sul circuito del Montmelò con i team impegnati a sviluppare le proprie monoposto in vista della nuova stagione. La Ferrari affida la SF90 a Charles Leclerc, che fa il suo debutto ufficiale in pista con la ...

L'oroscopo del giorno mercoledì 20 febbraio : Leone rivoluzionario - Gemelli stressato : L'oroscopo di mercoledì 20 febbraio riguardo all'amore e alla fortuna nel lavoro, rivela che ciascun segno dello Zodiaco beneficerà di vari influssi planetari favorevoli, per vivere la giornata con un nuovo slancio. Alcuni simboli zodiacali dovranno cambiare atteggiamento nei confronti dei sentimenti, intraprendendo nuove strade che portano alla felicità. Ecco ora nel dettaglio le previsioni astrologiche dedicate al giorno 20 febbraio per tutti ...

Le notizie del giorno – Svolta sul futuro del Palermo - il cane di Emiliano Sala commuove : Le notizie del giorno – Il Palermo è in piena lotta nel campionato di Serie B ed adesso arrivano buone notizie anche sul fronte societario con l’ufficialità del passaggio di proprietà. “L’Us Città di Palermo e la Damir srl – si legge nel comunicato diffuso in nottata – annunciano con soddisfazione di avere raggiunto un’intesa grazie alla quale sarà possibile proseguire con rinnovato entusiasmo il cammino verso la promozione. Si apre ...

Basket femminile - le migliori italiane della 18a giornata di A1. Nel giorno di Romeo emergono i blocchi italiani di Venezia e Geas : Se è vero che, per buona misura, sono mancate le partite ad alto tasso di combattività in questa diciottesima giornata di Serie A1 femminile, è ugualmente vero che più di un’italiana ha dimostrato di poter dare il proprio valido contributo alle varie cause in campo. Il dato migliore, per valutazione (29), lo mette a segno l’ultima aggiunta alla Nazionale azzurra, Nicole Romeo: l’italoaustraliana nata dall’altra parte del ...