Diciotti | Fattori | “Per la prima volta M5s ha votato a favore dell’immunità Taverna?

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) “Il voto online sul caso-Salvini? La piattaforma Rousseau è uno strumento privato di un’associazione privata. E’, appunto, uno strumento, non è la democrazia diretta e non è il M5s. Traslare questo strumento per decisioni governative così importanti, a mio avviso, non è legittimo perché non è una piattaforma pubblica, non ha il controllo di un ente terzo”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) dalla senatrice M5s, Elena, che rivela anche tutte le difficoltà incontrate per dare il suo voto sulla piattaforma.E aggiunge: “Molti mi rinfacciano di essere stata eletta proprio su questa piattaforma, ma non è che, se uno viene eletto coi gazebo, poi ogni decisione deve essere presa ai gazebo. Non funziona così. Peraltro noi, nella storia del M5s, non è che abbiamo avuto sempre ...