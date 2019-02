Diamo un' occhiata alle 27 armi di categoria mitica attualmente presenti in Anthem

eurogamer

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) In giochi come Diablo 3, Destiny 2 e ovviamenteil giocatore è alla costante ricerca di nuovi e sempre più potenti pezzi di equipaggiamento da utilizzare in battaglia. Spesso tali oggetti non sono solo caratterizzati da alte statistiche, ma possiedono anche talenti e capacità speciali.Come riporta Gamerant, ledisono tra gli strumenti più potenti (seconde sololeggendarie) all'interno di, sono indicate col colore arancione e per essere rinvenute bisognerà giocare i contratti Leggendari o le Roccaforti. Un utente Reddit ha pubblicato una lista di tutte lemitiche (inclusi i loro effetti speciali) al momento disponibili nel TPS di BioWare, che potete trovare qui sotto:sarà disponibile ufficialmente a partire dal 22 febbraio, se volete saperne di più vi invitiamo a dare un'alla nostra anteprima.Leggi altro...