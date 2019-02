David Lynch | ritrovati 51 minuti inediti di ' Blue Velvet' | in maggio saranno pubblicati

David Lynch - cinque curiosità sul regista di 'Fuoco cammina con me' : David Lynch controverso ma geniale con la passione per il rosso e le femmes fatales ha dichiarato, in una recente intervista, del piacere che prova a girare le sue pellicole perché gli permettono di perdersi in un altro mondo e che questo é un mezzo magico per sognare nel buio. Soltanto queste parole basterebbero ma preferisco dirvi cinque curiosità sul regista di Velluto Blu.