Dagli scarti agricoli - oli essenziali dall’elevato potere antimicrobico (anche più efficaci dei farmaci) : Gli scarti agricoli delle coltivazioni possono diventare fonti di preziosi oli essenziali dalle elevate proprietà antimicrobiche, una scommessa che è diventata realtà grazie ad uno studio realizzato dalle dell’Università di Pisa e Monastir in Tunisia. La ricerca pubblicata sulla rivista “Chemistry and Biodiversity” si è concentrata sulle parti “non convenzionali” delle carote gialle ed arancioni e di alcune varietà di finocchio. In ...

La carta prodotta Dagli scarti del kiwi fatta da un designer italiano : Immaginate di poter produrre carta dalla buccia del kiwi che avete appena mangiato. O dall'uva. O ancora meglio, dal caffè. Immaginate ancora che questa carta, riciclata e amica dell'ambiente, abbia un'ottima resa e che confezionata con determinate accortezze possa dar vita a un prodotto di pregio. E' così che è nata l'idea di una linea di cancelleria (o di stationary, come si dice in gergo) in edizione limitata curata da Diego Cusano, ...

Birra Dagli scarti del pane - cosmetici antispreco e micro-ortaggi : ecco le innovazioni dei giovani agricoltori : Dai micro ortaggi nell’orto del futuro ai capi alla moda realizzati con tessuti anallergici ricavati dalla lana di alpaca allevati sotto casa, dai cosmetici di pregio ricavati interamente da scarti di vinacce frutto della collaborazione con il grande tenore Andrea Bocelli fino alla Spa delle api che offre l’esperienza unica di rilassarsi trascorrendo momenti indimenticabili tra le cellette dell’arnia sdraiati su un letto di fieno alpino, ...